Fikri Işık: Laboratuvar ortamında çoğaltılan teröristler dünyayı kana buluyor

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık teröristlerin İslam dünyasının istikrarsızlaştırılması için üretildiğini söyleyerek, \"Laboratuvar ortamlarında çoğaltılan teröristler dünyanın tamamını tehdit eden, dünyanın tamamını kana bulayan mikroplar haline geldi. Biliyoruz bunlar kendi kendilerine üremediler\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Derince ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı. Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi\'nde yapılan kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, teröristlerin dünyayı tehdit eden mikroplar haline geldiğini belirterek, \"Mısır\'da meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bir takım yerlerde üretilen Frankenstein\'lar sadece bölgemizin değil, tüm dünyanın başına bela oldu. Laboratuvar ortamlarında üretilerek çoğaltılan teröristler sadece bölgemizi değil, dünyanın tamamını tehdit eden, dünyanın tamamını kana bulayan mikroplar haline geldi. Biliyoruz bunlar kendi kendilerine üremediler. Bu teröristler ve terör örgütleri yerden bıçak gibi çıkmadı. Bunlar İslam dünyasının istikrarsızlaştırılması, bölgenin stebilizasyonu ve özellikle dünyaya kapkara kötü bir İslam anlayışının, İslam algısının dünyaya satılması için üretildi\" dedi.

İSLAM VE İNSANLIK HUZURSUZLUK İÇERİSİNE SÜRÜKLENİYOR

DEAŞ terör örgütünün dünyaya zarar verdiğini ifade eden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şu DEAŞ, şu terör örgütlerinin İslam\'a verdiği zararı acaba hangi Haçlı ordusu verebilirdi. Barış dini, huzur dini olan İslam\'ın algısına acaba dünyada hangi İslam düşmanı bu kadar katkıda bulunabilirdi. Soruyorum size? Dünyanın küçüldüğü bir dönemde erişimin, ulaşımın çok kolaylaştığı bir dönemde insanın içerisinde kopan fırtınalara cevap verecek yüce dinimizin, bütün dünyanın gözünde terörle eşdeğer hale getirme çabaları zannediyor musunuz kendiliğinden oluşuyor? Hayır. Bir takım laboratuvarlarda üretilen mikroplar elverişli ortamda çoğaltılarak bütün dünyaya maalesef yaygınlaştırılıyor. O mikroplar sayesinde de hem bölgemiz, hem İslam dünyası, hem de insanlık büyük huzursuzluk içerisine sürükleniyor. Pek çok bilim kurgu filminde benzer senaryoları izledik. Bu mikroplar kontrolden çıkar dünyayı yok etme noktasına gelince bir film kahramanı çıkar bunları yener. Reel hayatta bir film kahramanı çıkıp bunları yenemeyebilir. Bugün artık dünyanın hiçbir merkezi teröre karşı güvenli bir liman değil. Daha düne kadar dünyanın en güvenli şehir sıralamasını kimseye kaptırmayan merkezler hemen her gün terör tehdidi altına giriyor. Burada herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Acaba kim nerede hata yaptı, kim yanlış yaptı ki terör küreselleşti? Terörle mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için hasar tespiti ve durum tespiti yapılması gerekiyor. Terörle mücadelede çifte standart olmaz. Senin teröristin iyi, benim teröristim kötü anlayışı kesinlikle kabul edilemez.\"

BEKLENTİMİZ PYD\'YE VERİLEN SİLAHLARIN GERİ TOPLANMASIDIR

Işık, hükümet olarak beklentilerinin ABD\'nin PYD\'ye verdiği silahları toplaması olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

\"ABD\'ye ben bizzat Milli Savunma Bakanı olarak o dönemde defalarca izah ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız her platformda \'PYD\'nin, PKK\'nın Suriye koludur. Bununla işbirliği yapmayın, bununla işbirliği yapmak Türkiye\'nin düşmanıyla işbirliği yapmaktır\' dedi. ABD\'de seçimler olup yeni yönetim işbaşına gelince \'Şu PYD ile işbirliğinden vazgeçin\' dedik. \'Biz bunlarla işbirliği yapmaya mecburuz\' diye Rakka operasyonunu PYD ile yaptılar. PYD\'ye silah verdiler. Bu silahlar PYD\'nin Rakka\'da operasyonda kullanacağı silahlardan daha öte silahlar. ABD Savunma Bakanı\'yla yoğun müzakerelerimiz ile ilgili bana o zamanlar mektup gönderdiler. PYD ile işlerinin geçici olduğunu söylediler. Rakka operasyonundan sonra silahları toplayacaklarını söylediler. Dün, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Trump\'ın görüşmesinde PYD\'ye yeni silah verilmeyeceği konusu karar altına alınmıştı. Bu sevindirici bir gelişme. Bize daha önce yazılı taahhütleri olan Rakka operasyonun bittiğini açıkladılar. Rakka operasyonu bitince PYD\'ye verilen silahlar toplanacaktı. Hükümet olarak beklentimiz PYD\'ye verilen silahların geri toplanmasıdır. ABD\'nin yapması gereken önemli adımlardan birisi bu silahları tekrar geri toplamaya başlamasıdır. Ancak o zaman Türkiye kamuoyu evet ABD\'nin yeni yönetimi verdiği sözü tuttu kanaatine varılır.\"



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