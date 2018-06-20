Fikri Işık: Bu çağda devlet fabrika yapmaz, yaptırır

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, \"Muharrem İnce diyor ki \'Fabrikaları biz yaptık, siz sattınız\'. Hangi fabrikayı yaptınız? Bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar. Var ya hani bir tane Kim. Bizim Muharrem İnce\'nin adını \'Kim Muharrem\' koyalım\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te bur restoranda AK Parti İl Kadın Kolları\'nın organizasyonuyla iş kadınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Işık yaptığı konuşmada, \"Bir toplumda kadın güçlüyse toplum güçlüdür. Kadın güçlüyse ülke güçlüdür. Kadının zayıf olup da ülkenin güçlü olduğu bir örnek yok. Biz AK Parti olarak \'Güçlü kadın, güçlü Türkiye\' sloganını benimsiyoruz. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum bu bizim politikamızın temelini oluşturuyor. Kadın ve aile ancak birlikte güçlü olabilir. Bazıları ne derse desin, AK Parti\'nin en temel yaklaşımı budur. Özellikle bu noktada bugüne kadar attığımız pek çok adımı kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir şekilde kadınımızın dışlanmasına, ezilmesine, ötelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Sadece kadını ön plana çıkartarak ailenin yıpratılmasına, örselenmesine, zayıflatılmasına müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

\'BUNLAR KUZEY KORE KAFASIYLA HAREKET EDİYORLAR\'

Müteşebbisin önünün açılması gerektiğini ifade eden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şimdi Muharrem İnce veya Meral hanım çıkıyor televizyona örneğin İnce diyor ki \'Fabrikaları biz yaptık siz sattınız.\' Hangi fabrikayı yaptınız? Bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. O devletin fabrika yapma anlayışı Sovyetlerle beraber çöktü. Çin bile devlet olarak kendi fabrika yapmıyor. Artık Rusya bile devlet olarak kendi fabrika yapmıyor. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar. Var ya hani bir tane Kim. Bizim Muharrem İnce\'nin adını \'Kim Muharrem\' koyalım. Siz müteşebbisin önünü açacaksınız, destek, imkan vereceksiniz. Fabrikayı müteşebbis yapacak. Siz küçük işletmelere imkan, kredi vereceksiniz iş yerini onlar kuracak. \'Biz yaptık, siz ne yaptınız\'? diyor. Bunlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü bile anlayamamış insanlar. 1920\'lerde Cumhuriyetimiz yeni kurulmuşken daha ilk yıllarında bile o zaman Türkiye\'de özel sektör, özel teşebbüs gelişmediği için fabrikaları devlet kurdu, doğrudur. Çünkü fabrikaları yapacak özel sektör yoktu. Ama Gazi Mustafa Kemal diyor ki, fabrikaları biz kurduk ama yarın özel teşebbüs güçlenince onlar bu fabrikaları çalıştırıp yeni fabrikalar kuracak diyor. Bunlar sene 2018 olmuş hala fabrika yapmaktan bahsediyorlar. Biz Kocaeli\'de devlet olarak hiç fabrika yapmadık ama yüzlerce fabrika yaptırdık. Özel sektöre teşvik verelim, destek verelim, siz fabrikayı kurun dedik.\"



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