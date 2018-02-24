Fikri Işık: ABD'nin kararı bölge barışına açık tehdit

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İsrail\'deki ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınacak olmasının bölge barışına katkı sunmayacağını belirterek, \"Bu kararın bölge barışına hiçbir şekilde olumlu etkisinin olmayacağı açık. Bölge barışına açıkça bir tehdit olduğu o da açık\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te Uluslararası Fuar Merkezi\'nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri\'ne katıldı. Stantları gezen Işık, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Işık, ABD Büyükelçiliğini\'nin Kudüs\'e taşınacak olmasıyla ilgili olarak sorulan soruyu, \"Bu kararın bölge barışına hiçbir şekilde olumlu etkisinin olmayacağı açık. Bölge barışına açıkça bir tehdit olduğu da açık. ABD\'nin aslında uluslararası toplumun bu kadar açık iradesine rağmen, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın açık ve net tavrına, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nun bu konudaki açık ve net tavrına rağmen böyle bir kararı alması doğrusu çok üzücü ve esef verici ve gelecek açısından da kaygı verici. Bu karar bölge barışına hiçbir şekilde katkı sunmayacak. Aksine bölgedeki istikrarsızlığı, bölgedeki maalesef mevcut sıkıntıyı daha da arttıracak bir karar. Ümit ediyoruz karardan dönülür. Bu biraz Amerikan iç politikası ile alakalı bir karar aynı zamanda. Maalesef iç politikaların böyle yansımalarını zaman zaman görüyoruz. Bunu da ABD iç politikasının bir yansıması olarak da değerlendiriyorum\" dedi.



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