Fikret Şeneş'in cenazesinde Ajda Pekkan gerginliği

Türkiye'nin ilk kadın söz yazarı Fikret Şeneş, son yolculuğuna uğurlandı. Şeneş'le arası kötü olan Ajda Pekkan cenaze törenine gelince Şeneş’in torunu Lal Denizli ve gelini Şebnem Çapa tepki gösterdi.

Fikret Şeneş, Teşvikiye Camii'ndeki cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 94 yaşındaki Şeneş'in cenazesine iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Cenazede Şeneş'in oğlu Celal Çapa, gelini Şebnem Çapa, torunları Ceylan ve İzzet Çapa ile Lal Denizli de cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Fikret Şeneş'in televizyonda seslendirdiği şarkılarından önce söz yazarı olarak adını anons etmediği için mahkemelik olduğu Ajda Pekkan da cenaze törenine katıldı. Aileye taziye dileklerini iletmeyen Pekkan, Şeneş'in tabutunun başında kısa süre bekledikten sonra cenaze namazından önce camiden ayrıldı. Burada gazetecilerin soruları ile karşılaşan Pekkan, "Çok üzgünüm. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Hepimizin başı sağolsun. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Şeneş'in ailesi ise Pekkan'a tepki gösterdi.

Tepki ağır oldu

Takvim’de yer alan habere göre, ünlü söz yazarının gelini Şebnem Çapa ve torunu Lal Denizli, "Ajda hangi yüzle buraya geldi" diyerek Süperstar'a tepki gösterdi. Oldukça üzgün olan Şeneş'in yakınları, "Ajda Hanım günah çıkarmaya gelmiş. Yaptıklarını affettirmek istiyor ama her şey için geç kaldı" dedi. Son üç yıldır alzheimer tedavisi gören Şeneş, Ajda Pekkan için 'Bir Hata' adlı şarkıyı yazmıştı. Söz yazarının Pekkan da 70'den fazla şarkı sözü vardı.