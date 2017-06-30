Fikret Reyhan’a Moskova’dan 'En İyi Yönetmen' ödülü

Fikret Reyhan’ın yönettiği ve Nisan ayında İstanbul Film Festivali’nden 'En İyi Film' dahil dört ödül birden kazanan “Sarı Sıcak”, uluslararası prömiyerini yaptığı Moskova Uluslararası Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü’yle döndü.

Dün (29 Haziran) sona eren festivalin ana yarışmasında 13 film arasında yer alan filmin yönetmeni Fikret Reyhan; İranlı yönetmen Reza Mirkarimi’nin başkanlığını yaptığı ve İtalyan oyuncu Ornella Muti, Finlandiyalı yönetmen ve yapımcı Jörn Donner, İspanyol yönetmen Albert Serra ve Alman film danışmanı Brigitta Manthey’den oluşan ana jüri tarafından En İyi Yönetmen seçildi.

Nisan ayında ilk gösterimini yaptığı 36. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma’sında Altın Lale En İyi Film dahil olmak üzere En İyi Erkek Oyuncu (Aytaç Uşun), En İyi Görüntü Yönetmeni (Marton Miklauzic) ve En İyi Kurgu (Ömer Günüvar, Fikret Reyhan) dallarında ödülleri toplayan “Sarı Sıcak”; kendilerine ait tarlalarında geleneksel yöntemlerde direnip hayata tutunmaya çalışan göçmen bir ailenin, farklı bir gelecek hayalini kuran ve kaderini kendi ellerine almaya çalışan oğulları İbrahim’in sarsıcı hikâyesini konu alıyor.

Nizamettin Reyhan ve Nuriye Bilici’nin yapımcılığında gerçekleşen “Sarı Sıcak”ın başrollerini ise; ilk sinema filmi “Silsile” ile Adana’da Umut Veren Genç Erkek Oyuncu seçilen, “Sarı Sıcak” ile de İstanbul’dan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Aytaç Uşun ve “Kollama”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Suskunlar”, “Masum”, “İçimdeki Fırtına” gibi televizyon dizilerinin yanı sıra “Tepenin Ardı”, “Ertuğrul 1890”, “Abluka” filmlerinin usta oyuncusu Mehmet Özgür paylaşıyor.

Festival yolculuğuna devam edecek olan “Sarı Sıcak”, sonbaharda Türkiye’de gösterime girecek.

Daha önce de Jale Arıkan ve Erdem Tepegöz ödül almıştı

Moskova’da 2013 yılında gerçekleştirilen 35’inci Uluslararası Film Festivali'nde 'Büyük Ödül Aziz George Heykeli' ödülü, Erdem Tepegöz'ün yönettiği 'Zerre'ye verilmişti.

Küçük kızı ve annesiyle büyük şehirde kendi ayakları üzerinde kalmak için mücadele veren 'Zeynep' karekterini canlandıran Jale Arıkan da 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.