Fikret Otyam iyileşirken ağabeyi öldü

Gazeteci ve sanatçı Fikret Otyam, Antalya'da devlet hastanesindeki yoğun bakımdan bugün çıkarılacağı ve dört gün sonra taburcu edileceği açıklanırken ağabeyi Nusret Kemal Otyam'ın (92) dün sabah Ankara'da yaşamını yitirdiği öğrenildi

Hürriyet yazarı Faruk Bayer, Otyam'ın cenazesinin bugün (3 Şubat 2015) Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazından sonra toprağa verileceğini söyledi.

Bayer'in Hürriyet'te "Kıdem tazminatı: Saatli bomba" başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölümler şöyle:

Otyam iyileşirken ağabeyi vefat etti

Gazeteci ve sanatçı Fikret Otyam'ın (89), Antalya'da devlet hastanesindeki yoğun bakımdan bugün çıkarılacağı ve dört gün sonra taburcu edileceği, dün eşi Filiz Otyam tarafından açıklandı. Filiz Otyam "Bir acı yaşadık; Fikret'in ağabeyi Nusret Kemal Otyam'ı (92) dün sabah Ankara'da kaybettik" dedi. Otyamların üç erkek kardeşten ortancası olan Nusret Kemal Otyam, uzun yıllar Aksaray ve Ankara'da eczacılık yaptı; 1938'den itibaren şiirler yazdı; daha sonra oyun, roman, deneme ve inceleme türlerinde eserler verdi. Cenazesi bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazından sonra toprağa verilecek. Otyamların en büyüğü besteci ve müzisyen Nedim Otyam 1919'da doğmuş, 1989'da ölmüştü. Fikret Otyam'ın, kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde üç kez kalbinin durduğunu ve her seferinde yaşama döndürüldüğünü söyleyen mimar Filiz Otyam, "Doktorlar durumunun daha iyiye gittiğini söylüyor. Dün solunum cihazından ayrıldı" dedi.

Günün sözü

Gazeteci ve sanatçı Fikret Otyam'ın (89), Antalya'da devlet hastanesindeki yoğun bakımdan bugün çıkarılacağı ve dört gün sonra taburcu edileceği, dün eşi Filiz Otyam tarafından açıklandı. Filiz Otyam "Bir acı yaşadık; Fikret'in ağabeyi Nusret Kemal Otyam'ı (92) dün sabah Ankara'da kaybettik" dedi. Otyamların üç erkek kardeşten ortancası olan Nusret Kemal Otyam, uzun yıllar Aksaray ve Ankara'da eczacılık yaptı; 1938'den itibaren şiirler yazdı; daha sonra oyun, roman, deneme ve inceleme türlerinde eserler verdi. Cenazesi bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazından sonra toprağa verilecek. Otyamların en büyüğü besteci ve müzisyen Nedim Otyam 1919'da doğmuş, 1989'da ölmüştü. Fikret Otyam'ın, kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde üç kez kalbinin durduğunu ve her seferinde yaşama döndürüldüğünü söyleyen mimar Filiz Otyam, "Doktorlar durumunun daha iyiye gittiğini söylüyor. Dün solunum cihazından ayrıldı" dedi.