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Spor

Fikret Orman'dan TFF'ye: Neden 72 saat kala gündeme getiriyorsunuz

"Kuralları biz değil, TFF düzenledi, biz de kurallara uyuyoruz"

04 Şubat 2017 13:05

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, pazar günü karşılaşacakları Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası maçında hasılat ve tribünlerin paylaşımı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı itiraza tepki göstererek, “Bu konu neden maça 72 saat kala gündeme geliyor” dedi. 

Hürriyet’e konuşan Orman, “Kuralları biz değil, TFF düzenledi. Biz de kurallara uyuyoruz. Diğer kulüpler de uymuşlar. Yıllardır aynı kurallara itiraz etmeyen kulüpler önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak görüşlerini bildirir ve gelecek yıllarda kurallar değişebilir” dedi


Kulüpler birliği kararına uyarız



Hiçbir kulübün mağdur olmasını istemediklerini belirten Orman, “Yeni statü ve kurallar konusunda Kulüpler Birliği’nde oy birliğiyle alınacak tüm kararlara saygılıyız. Ama bu kurallar neden böylesi önemli bir maça 72 saat kala gündeme geliyor? Sezon başında konuşulması gereken konuyu, şimdi gündeme getirmek düşündürücü” dedi. F.Bahçe yönetimi, TFF’ye yaptığı başvuruda statüde konuk takıma sadece tribünlerin yüzde 5’inin ayrılmasının yer almadığını belirtirken, hasılatlarda loca ve VIP gelirleri yer almadığı için zarara uğranıldığını savunmuştu.

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