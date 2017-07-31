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Spor

Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i A Milli Takım'ın başına getirmek için görüşme gerçekleştiriyor

31 Temmuz 2017 18:31

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'e Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklifi götürülmesi üzerine, "Bize herhangi bir telefon gelmedi" dedi.

Yurt dışında bulunan Orman'a telefonla ulaşan Sporx'in edindiği bilgiye göre Orman, "TFF'den bize gelen bir teklif yok, beni kimse aramadı, şu ana kadar bize ulaşmış bir teklif yok" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i 4 maçlığına Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne ikna etmek için bir görüşme gerçekleştiriyor. 

Güneş'in 4 maçlık teklife sıcak bakmadığı, teklifin en az 4 yıl olması halinde değerlendirmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.

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