Fikret Orman'dan 'Reza Zarrab' açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab ile ilgili olarak açıklama yaptı. Daha önce Vodafone Arena'da Zarrab'a loca sattığı için eleştirilen Orman, "Bunu hangi parayla alıyor’ diye GBT mi yapacağım” dedi.

Orman, Zarrab için "Beşiktaşlı olduğunu gözlerinden anladım" ifadesini kullanmıştı.

Spor Arena’dan Kenan Başaran ve İsmail Er'in sorularını yanıtlayan Orman'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

- ABD’deki Reza Zarrab davası nedeniyle sizin ona loca satışınız da yine gündeme geldi. “Şimdi ne diyecek Fikret Orman” diye soruluyor. Ne diyeceksiniz?

Beşiktaş, halka açık. Biraz egzajere edelim işi. Yani loca satışı üzerinden ne olabilir? Doğan Grubu’na loca sattık, ne olabilir? Kenan Başaran’a VIP’te koltuk sattık. Bunun bir arkası ne olabilir? En kötü senaryoyu kuralım. Birisi para veriyor, fatura kesiliyor. Ödemesi yapılıyor kuruma giriyor. İşte bunun arkasında neler var? Soru şu, ters soru: En abartarak, şeytanın avukatlığını yaparak, en kötü düşünce yönüne giderek, ne olabilir? Ne olabilir sorusunun cevabı yok?