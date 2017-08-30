Fikret Orman'dan Jose Sosa'ya şartlı kabul!

Beşiktaş'tan 2016-17 sezonu yaz transfer döneminde İtalyan devi Milan’a transfer olan Jose Sosa, siyah-beyazlı takıma geri dönmek isteğini her fırsatta dile getiriyor. Ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Arjantinli futbolcuyla ilgili tavrı da net; Orman’ın Sosa için şartları, “Bonservisini al, özür dile, bizim önereceğimiz şartları kabul et…”

Hürriyet’te yer alan habere göre Arjantinli orta saha için Trabzonspor’un da devreye girdiği, Milan’a 4 milyon Euro bonservis ve 32 yaşındaki Sosa’ya da yıllık 4 milyon Euro önerdiği bilinirken, oyuncunun tercihinin Beşiktaş olduğu vurgulandı.

Öte yandan Arjantinli yıldızı özellikle Beşiktaş teknik heyeti ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Tolgay Arslan'ın transfer olma ihtimaline karşın ısrarla istediği de kaydedildi.