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Spor

Fikret Orman’dan forvet ve Arda Turan transferi açıklaması

“Transfer konusu çok abartılıyor. Süper Lig’in marka değeri yükseltilmeli’’

07 Ocak 2018 17:02

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın Antalya’daki kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen Orman, ekonomik olması halinde bir forvet alabileceklerini dile getirdi.

Arda Turan’ın önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Orman, “O bölgede çok oyuncumuz var” ifadelerini kullandı.

İşte Orman’ın açıklamalarından satır başları;

“Transfer konusu çok abartılıyor. Süper Lig’in marka değeri yükseltilmeli. Önemli bir oyuncunun transferi gerçekleşti. Cenk çok istedi, Coutinho, mesela 160 miyon Euro’ya gitti, bizde de bu rakamlar konuşulmalı. İnşallah Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde üst turları kovalar. Futbolcularım satılacak eşya değil, onlar için iyi bir şey olursa değerlendiririz. Tolgay Arslan’da prensipte anlaştık. Benim oyuncularım isteğim olmadan kimse ile görüşmez, burası Beşiktaş. Hepsi benim oğlum gibi”

''Arda Turan'ı Beşiktaş'ta görmek isterim ama...''

Negredo var forvette. Şartlar uygun olursa birini alacağız. Bizdeki kadro derinliği kimsede yok. Arda Turan’ı Beşiktaş’ta görmek isterim ama o bölgede çok oyuncumuz var. Şu anda ondan dolayı bir ilgimiz yok. Orkan’ın oynamasını istiyorum. Mustafa ile öyle ilgimiz yok. Orkan’a sadece Konyaspor’dan değil başka takımlardan da teklifler var. Hoca ile konuşacağız, seneye direkt oynamasını istiyorum burada”

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