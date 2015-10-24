Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a: Biz bunları yemeyiz, başka kapıya!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, bugünkü Divan Kurulu'nda söylediklerini değerlendiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Cevap vermeyeceğiz. Biz bunları yemeyiz, başka kapıya" dedi. Orman, Club Brugge'e elendikleri dönemde Fenerbahçe cephesinden gelen "Köy takımın elendiler" sözüne "Molde ne? 26 bin nüfusu var" diye cevap verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Fenerbahçeliler 'Siz Aziz Bey'e uymayın' diyor"

"Başka kulüplerle ilgili konuşmayız. Aziz Bey kavgacı ayrıştırıcı bir üslupla konuşuyor. Bu bize göre doğru değil. Türk sporunu kaos içerisine sokmak doğru değil. Biz kendi üslubumuzla devam edeceğiz.



Ben halkın arasında bir başkanım. Fenerbahçeli ve Galatasaraylılar ile fotoğraf çektiriyoruz. Fenerbahçeliler 'Siz Aziz Bey'e uymayın' diyor. Bunu onlar söylüyor. Langaspor bile olsa hiç kimsenin haddine değildir bir başka camiaların yönetimi hakkında konuşmak.

"Biz bunları yemeyiz, başka kapıya"

Beşiktaş kendi ile ilgili şeyleri açıklar. Biz şike sürecinde de kendi durumumuzla ilgili açıklama yaptık. Kenar süsü olduğumuzu hep söyledik. Şimdi amaç konuyu başka yere çekip kutuplaşma yaratmak falan... Biz bunları yemeyiz, başka kapıya.

Kimsenin bir başka camia ile konuşması doğru değil, bunlar ayıp şeylerdir. Siz bugüne kadar benim başka kulüp yönetimiyle ilgili bir şey dediğimi duydunuz mu? Aziz bey, 'Süleyman Seba'yı örnek alsınlar' dedi. Kendisi alsın. Polemik yaratacak konulara girmek istemiyorum. Herkes kendi önündeki yemeği yesin. Kendi maçlarına, problemlerine baksın. Beşiktaş geçen sene Fenerbahçe maçından önce Brugge ile oynamıştı. Avrupa'da çok tanınan kulüptür Brugge, bize 'Köy Takımı'na elendiniz' dediler, Molde ne? 26 bin nüfusu var. Dün söylediğiniz şeyler bugün karşınıza çıkar. Türk futbol kamuoyu buları görüyor ve başka kapıya diyorum.