Fikret Orman’dan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Denizli'ye Beşiktaşlılar Derneği ve Kartal Yuvası'nın açılışını gerçekleştirmek için gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi

Denizli’de gerçekleştirilen ve Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın katıldığı Denizli Beşiktaşlılar Derneği ile Kartal Yuvası’nın açılışında izdiham oldu. Altıntop Mahallesindeki Denizli Beşiktaşlılar Derneği önündeki açılışa Kulüp Başkanı Fikret Orman, Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Beşiktaş Yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Başkan Orman'ı tezahürat ve meşalelerle karşılayan çok sayıda taraftar izdihama neden olurken, açılışta izdiham nedeniyle konuşma yapılmadan kurdele kesildi. Başkan Fikret Orman Beşiktaş ürünlerinin yer aldığı vitrinleri kısa süreli inceleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Beşiktaş'ın gündeminde yok”

Arda Turan’ın gündemlerinde olmadığını belirten Fikret Orman, “Arda çok sevdiğimiz bir çocuk. Türk sporunu önemli bir oyuncusu. Bizi yurt dışında gayet iyi temsil eden bir kardeşimiz. Bizim Beşiktaş'ın gündeminde şu anda yok. Ama Arda ile ilgili fikirlerimi pozitif olarak anlatmak istiyorum ki, bu türlü oyuncularımızı kazanmamız lazım. Onunla alakalı Türkiye'de tabiri caizse linç kampanyası yapmak istiyorlar. Ona karşıyım. Böyle değerli oyuncularımızı kazanmamız lazım. Çok sevdiğim bir oyuncu ama şu anda Beşiktaş'ın gündeminde yok” dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin Cenk Tosun'un değeri ile ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Orman, “Cenk Tosun ile alakalı ben ve yönetimim açıklamalarda bulundu. Bu sene takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Beşiktaş'a resmi olarak gelmiş bir yazı da yok, bunlar rivayet işte” ifadelerini kullandı.

Domagoj Vida transferine esprili cevap

Domagoj Vida hakkında gelen soruya “Nalburda satılıyor” esprisi yapan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Beğendiğimiz bir futbolcu. İnşallah sonucuna gelir. Daha açıklanmadığına göre hala pürüzler olabilir” diye konuştu.

Daha sonra Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Başkan Orman’a Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji Basketbol Takımının formasını hediye etti.(Sözcü/Skor)