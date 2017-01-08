Fikret Orman'dan Antalyaspor Başkanı'na Eto'o tepkisi: Yapılan adamlık değil!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor Başkanı'nın Samuel Eto'o ile ilgili Antalyaspor Tesisleri'nin açılışında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Orman, "Böyle bir olaya muhatap olmaktan dolayı çok üzüldüm. Ama bunu Antalyaspor'a mal etmem. Kişiler gelip geçer, camialar kalır. Düzgün şekilde yapılır. Adamlık böyledir. Bu yapılan spor adamlığı değil. Adamlık değil. Bunların üst aklı var. Dünkü olaydan sonra Antalyaspor yönetiminden beni kimse aramadı. Arasalar da konuşmazdım zaten. Antalyaspor Başkanı'nın Fenerbahçe ile bir ilgisi var mı bilmiyorum ama üslupları benziyor" dedi.

İşte Fikter Orman'ın yaptığı o sert açıklama:

"Eto'o, kariyerinin sonuna gelmiş bir oyuncu. Eto'o için bizden talep gelmemişti. Eto'o bize gelmeyi talep etti. Ben de konuşalım dedim. Çok ısrarcı olmadığımızı söyledim. Antalyaspor bırakmak istemiyorsa saygı duyarız, 'Eto'o için ölüp bitmiyoruz' dedim daha önce. Kısmetse olur dedik... Israrımız yoktu... Başakşehir 'Biz de teklif yaptık' dedi, Trabzon teklif yaptı. Sadece biz mi istedik?

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk , Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'ta kalacağını Fikret Orman'ın da katıldığı törende böyle açıklanmıştı:

"Biz o işleri çocukken bıraktık"

"Düne geldiğimizde ise açılışta bir algı mevzusu olduğunu farkettik. Biz Antalyaspor'la Antalyaspor'un yöneticileri arasındaki farkı biliriz. Dün algı operasyonu yapmaya çalıştılar. Çok ayıp şeyler. Biz oraya gelmişiz. Çok ayıp şeyler bunlar. Biz o işleri çocukken bıraktık. 15-16 yaşlarında bıraktık o işleri. Çocuk çocuk işler. Şimdi camiaları birbirlerine düşman etmeye uğraşıyorlar. Oraya hocamızla gittik yapılan yanlış. Bize bu yapıldı, biz de böyle yapalım diye kâle alınacak bir şey değil. Yapanlar da kâle alacağım kişiler değil. Biz Beşiktaşız! Biz büyük camia gibi davranacağız. Hazırlık maçı oynamasın diyorlar. Bu adamları mı ciddiye alacağız? Hazırlık maçı da oynanacak. Yaşananlar çok dikkate aldığımız şeyler değil.

"Bunların üst aklı var"

"Böyle bir olaya muhatap olmaktan dolayı çok üzüldüm. Ama bunu Antalyaspor'a mal etmem. Kişiler gelip geçer, camialar kalır. Düzgün şekilde yapılır. Adamlık böyledir. Bu yapılan spor adamlığı değil. Adamlık değil. Bunların üst aklı var. Dünkü olaydan sonra Antalyaspor yönetiminden beni kimse aramadı. Arasalar da konuşmazdım zaten. Antalyaspor Başkanı'nın Fenerbahçe ile bir ilgisi var mı bilmiyorum ama üslupları benziyor. Şahsen böyle bir şey ile muhattap olduğumuz için üzüldüm. Transferde bir ekibiz ama karar verici mercii benim. Mitrovic daha gelmeden yıpratmaya çalışıyorlar. Beşiktaş şampiyon olunca çok büyük bir oyuncu olduğunu herkes görecek."