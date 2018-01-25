Fikret Orman'a bir destekte Kardemir Karabük'ten

İSTANBUL,(DHA)

Dursun Özbek\'in seçimi kaybetmesinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için adı geçen Fikret Orman\'a bir destek de Kardemir Karabükspor yönetminden geldi.

Daha önce Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Osmanlıspor gibi takımların başkanlık için Fikret Orman\'ı destekleyeceğini açıklamasının, Karabükspor da resmi internet sitesinden Fikret Orman\'ı destekleyeceklerini ifade eden bir açıklama yaptı.

Kırmızı-Mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"01.02.2018 Perşembe günü yapılacak olan Kulüpler Birliği Vakfı Olağanüstü seçiminde; \"Projelerin yürütülmesi, Saygın ve Kurumsal kimliğin korunması ve daha da ileriye taşınması, Süper Lig Kulüpleri ile TFF arasında sağlam bir iletişim kurulması ve Türk Futbolunun marka değerinin yükselteceğine inanarak\" adaylığını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman\'a tam destek vereceğimizi belirtmek isteriz\" denildi.

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