Fikret Orman, yeni sezon için de umutlu: Güneşli günler devam edecek

Beşiktaş'ta yönetimi dönemindeki ikinci şampiyonluğun mutluluğunu yaşayan Fikret Orman, gelecek sezon için de umutlu.

Güney Marmara Bölgesi Beşiktaş derneklerinin Bursa’da Podyum Park'ta düzenlediği iftar yemeğine katılan Fikret Orman, lig şampiyonluğuna ulaşmalarından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Başkanlık görevine 5 yıl önce geldiğini hatırlatan Orman, şunları kaydetti:

"Zor bir yolculuktu. Bütün derneklerdeki arkadaşlarıma şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bize inandılar. İlk söylediğimde insanlara pek inandırıcı gelmiyordu. Göreve başladığımızda zor günlerdi. Her şeye rağmen biz Beşiktaş'a inanıyorduk. Ben Beşiktaş'ın içinde doğdum. Her dinamiğini gün gün, saat saat yaşayarak geldim. Onun için de Beşiktaş'ın büyüklüğünün çok farkında olarak Beşiktaş başkanlığına gelen biriyim. Geldiğimiz noktayı 5 sene evvel tarif etseydim hayalci olarak görürlerdi"

"'Feda' dönemini hızlı geçtik"

"Feda sürecini hızlı geçtik. Sonra Vodafone Park inşaatı başladı. Artık hepimizin gururlandığı bir kulübümüz var. Şimdi de son iki senedir güneşli günler yaşıyoruz. İnşallah güneşli günler devam edecek. Bana 'Bunun bir sırrı var mı?' diye çok sordular. Bunun bir sırrı yok. Beşiktaş'ı bilen ve seven, kalbinden gelerek ellerini kaldıran insanların oluşturduğu bir topluluk burası. Burası çok namuslu insanların olduğu çok önemli bir camiadır."