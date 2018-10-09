Fikret Orman: VAR sistemi iyi bir şey, Türkiye'de rezalet

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye'deki VAR uygulamasını "rezalet" olarak nitelendirdi.

"Maç içerisinde VAR iyi bir sistem. Hata yapan bilgisayarlar olmaz, insanlar olur" diyen Orman, "VAR sistemi iyi bir şey, Türkiye'de rezalet. Aynısı Dünya Kupası'nda yapıldı. Yüzde 99.3 başarıya ulaştı, Türkiye'de VAR'ı yönetemiyorlar" şeklinde konuştu.

Hakem Cüneyt Çakır'ı da eleştiren Orman, "Size avantaj olan şey, bir maç sonra dezavantaj oluyor. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nı yönetti. Orada yüzde 99.3 başarı oranı var, burada olmuyor. Nerede o Cüneyt Çakır, nerede bu Cüneyt Çakır. Eyyamcılıkla bu iş yürümez" dedi.

Vodafone Park'taki basın toplantısında konuşan Orman'ın açıklamaları şöyle:

- Bugün farklı bir gündemimiz var. Beşiktaş olarak kamuoyuna doğru fotoğraflar vermek, pozitiften beslenmek için büyük bir gayret içerisinde olduk. Ancak bazı gerçekleri ortaya koymanın zamanı geldi. Hiç bir konuyu kimseye refere etmedik.

- Taraftarımızda 'beşiktaş'a sahip çık' diye tezahürat var. İşimizi yaparken, kimseye refere etmedik. İlk günden beri hep Beşiktaş'a sahip çıktık. Tüm icraatlar Beşiktaş'a sahip çıkmak içindir. Beşiktaş duruşunu insanlara gösterme amacımızdı.

- Maç içerisinde VAR iyi bir sistem. Hata yapan bilgisayarlar olmaz, insanlar olur. VAR sistemi iyi bir şey, Türkiye'de rezalet. Aynısı Dünya Kupası'nda yapıldı. Yüzde 99.3 başarıya ulaştı, Türkiye'de VAR'ı yönetemiyorlar.

- Hakemlerimiz genç isimlerdir, hata yapabilirler" demiştim. Artık iyi niyet falan aramıyorum. Beşiktaş kulübü mış mış yapalım diyerek idare edilecek kulüp değildir. Herkes laf yetiştirmeyecek, işini yapacak. Hiçbir kulübün bir avantaj istediği gibi bir şey yok.

- Size avantaj olan şey, bir maç sonra dezavantaj oluyor. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nı yönetti. Orada yüzde 99.3 başarı oranı var, burada olmuyor. Nerede o Cüneyt Çakır, nerede bu Cüneyt Çakır. Eyyamcılıkla bu iş yürümez.