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Spor

Fikret Orman, transfer için düğmeye bastı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı

11 Mayıs 2018 17:40

Beşiktaş’ta transfer sezonu şimdiden açıldı. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Şenol Güneş’in Kayserispor maçı sonrası takımla yoluna devam edeceğini açıklamasının ardından gelecek sezon için kolları sıvadı.

Tecrübeli teknik adam ile Kayserispor maçının ardından bir araya gelen yönetim transfer için düğmeye bastı. Milliyet’te yer alan habere göre; Başkan Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Asbaşkan Umut Güner ve Bülent Şükrü Yazıcıoğlu Londra’ya uçtu.

Orman-Güner ikilisinin özellikle forvet ve orta transferi için çalışmalarda bulunacağı öğrenildi. Beşiktaş bu sezon gol yollarında Negredo ve Love’dan beklenen verimi alamadı.

Beşiktaş Başkanı’nın ayrıca Londra’da okuyan kızını da ziyaret edeceği bildirildi.

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Fikret OrmanUmut GünerBeşiktaştransfer

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