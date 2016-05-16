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Spor

Fikret Orman: Taraftarımız bunu hak ediyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çok mutlu olduğunu belirterek, şampiyonluğu Şenol Güneş'e sarılarak kutladı

16 Mayıs 2016 01:38

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 3-1 yenerek sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanırken, kulüp başkanı Fikret Orman mutluluğunu dile getirdi.

Osmanlıspor müsabakasının ardından siyah-beyazlı yöneticiler ve futbolcular, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kulüp başkanı Fikret Orman, elde edilen başarıdan dolayı teknik direktör Şenol Güneş'i sarılarak kutlarken, "Çok mutluyum. En çok da Beşiktaşlıları mutlu ettiğim için. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnşallah nice böyle başarılar bize nasip olsun. Taraftarımız bunu hak ediyor." diye konuştu.

Sezon içinde ümidini hiç yitirip yitirmediği yönündeki soru üzerine Orman, "Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlı hiç ümidini keser mi? Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim." dedi.

 

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