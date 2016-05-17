Fikret Orman, Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti: Beşiktaş’ın emin ellerde...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şampiyonluğun ardından önce Süleyman Seba, ardından da babası Abdülkadir Orman’ın mezarını ziyaret etti. Seba’ya “Beşiktaş’ın emin ellerde”, babasına da "Rahat uyu artık şampiyonuz” diyen Orman, bir süre burada dua etti.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Feriköy Mezarlığı’na giden Orman, Süleyman Seba’nın kabri başına geldi. Önce mezar taşını yıkadı, sonra da mezarı sulayıp dua etti. - Sağlığında, “Beşiktaş’ıma iyi bakın” diyerek vasiyet etmişti. Orman, "Başkanıma, Süleyman Seba’ya merak etme, Beşiktaş’ın emin ellerde demeye geldim" dedi. Ve dua ettikten sonra şu sözlerle veda etti:

"Allah’a çok şükür elimiz taşın altında kalmadı. Hem stadımız bitti, hem şampiyon olduk. Beşiktaş’ı daha iyi yerlere getirmek için, size layık olmak için var gücümüzle çalıştık, çalışacağız."

"Ailesi ve Beşiktaş onun dünyasıydı"

Fikret Orman, Seba'nın mezarını ziyaretin ardından Beşiktaş’ta divan kurulu ve 1979-80 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan, Başkan Fikret Orman’ın babası Abdülkadir Orman’ın Edirnekapı'daki mezarlığını da ziyaret etti. "Baba ben geldim.. Baba şampiyon olduk. Verdiğim sözü tuttum. Rahat uyu baba… Beşiktaş şampiyon oldu" diyen Orman, "Baba evin direğidir. Öğütleri, sözleri hâlâ kulaklarımda. Ailesi ve Beşiktaş onun dünyasıydı. Son nefesine kadar Beşiktaş ile meşgul oldu. Ona bir söz vermiştim. Şimdi o sözümü yerine getirdim" ifadesini kullandı.