T24 LogoT24 Logo
Spor

Fikret Orman: Stat 20 Eylül'de bitecek

'Aday olsunlar, insan yıpratmak üzerine değil somut projelerle gelsinler'

17 Haziran 2015 18:53

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Stadı 20 Eylül'de bitireceğiz" açıklaması yaptı. Orman, "Eylül ekim ayı gibi sandığı koyarız. Buradan da söylüyorum, sandığı koyacağız lütfen aday olsunlar. İnsan yıpratmak üzerine değil, somut projelerle gelsinler"ifadelerini kullandı. 

TRT Spor'un haberine göre, Fikret Orman yaptığı açıklamada, "TFF'ye 4 haftalık bir istekte bulunmadan önce Kulüpler Birliği ile bir görüşeceğiz. Buranın zemini aşağı indirilirken, 3-4 hafta sürekli deplasmanda oynanmıştı. 3 hafta falan deplasmanda oynayacağız. Süresi uzamaması için çalışacağız. 20 Eylül'de bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. 

Vodafone Arena'nın aynı zamanda "turistik alan" olacağını söyleyen Orman, "Burada moda merkezi olacak. Turistlerin gezeceği bir alan yaratıyoruz. Vodafone Arena'nın karşısında Dolmabahçe'ye 2.5 milyon turist geliyor. Konserler olacak. Burası yaşayan bir stadyum olacak. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli akıllı stadyumlarından birisi olacak. Burada stadyum içerisinde canlı yayınlar olacak. Burası yeşil bir stadyum olacak. Suyunu kendi toplayacak, arıtacak, çimlerde kullanacak. Bunları yapabilmek zor ve emek gerektiriyor" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

beşiktaşaçıklamafikret ormanaçıklamaeylülaz kaldıseçimsandıkadayprojesomutolsun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24