Fikret Orman: Stat 20 Eylül'de bitecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Stadı 20 Eylül'de bitireceğiz" açıklaması yaptı. Orman, "Eylül ekim ayı gibi sandığı koyarız. Buradan da söylüyorum, sandığı koyacağız lütfen aday olsunlar. İnsan yıpratmak üzerine değil, somut projelerle gelsinler"ifadelerini kullandı.

TRT Spor'un haberine göre, Fikret Orman yaptığı açıklamada, "TFF'ye 4 haftalık bir istekte bulunmadan önce Kulüpler Birliği ile bir görüşeceğiz. Buranın zemini aşağı indirilirken, 3-4 hafta sürekli deplasmanda oynanmıştı. 3 hafta falan deplasmanda oynayacağız. Süresi uzamaması için çalışacağız. 20 Eylül'de bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Vodafone Arena'nın aynı zamanda "turistik alan" olacağını söyleyen Orman, "Burada moda merkezi olacak. Turistlerin gezeceği bir alan yaratıyoruz. Vodafone Arena'nın karşısında Dolmabahçe'ye 2.5 milyon turist geliyor. Konserler olacak. Burası yaşayan bir stadyum olacak. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli akıllı stadyumlarından birisi olacak. Burada stadyum içerisinde canlı yayınlar olacak. Burası yeşil bir stadyum olacak. Suyunu kendi toplayacak, arıtacak, çimlerde kullanacak. Bunları yapabilmek zor ve emek gerektiriyor" şeklinde konuştu.