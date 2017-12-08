Fikret Orman nasıl Fikret Forest oldu?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın adını 'Fikret Forest' olarak kullanan İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, ilginç bir hataya imza attı.

Sputnik'in haberine göre,

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Mundo Deportivo, Barcelona forması giyen futbolcu Arda Turan'la ilgili yaptığı bir haberde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine de yer verdi. Ancak haberde Orman'ın soyadı çeviriye kurban gitti.

Haberde Orman'ın soyadı 'Forest' diye yazıldı. 'Orman' kelimesinin İngilizce karşılığı 'Forest' olsa da, özel isimlerin çeviriden muaf olması evrensel bir kural...

Fikret Orman'ın söz konusu haberde yer verilen açıklaması ise şöyle: "Arda üst düzey bir oyuncu ve sevdiğim bir çocuk. Ancak o bölgede çok oyuncumuz var."