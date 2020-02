Fikret Orman, Malkara'da anaokulu açılış törenine katıldı

Murat YAYIN / MALKARA (Tekirdağ) (DHA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde anaokulu açılış törenine katıldı. Ağlayan bir öğrenciyi teselli eden Orman, çocuğa Beşiktaş forması hediye etti.

Malkara ilçesinde hayırsever Serkan-Ayça Yazıcıoğlu çiftinin kayınvalidesi ve kayınpederi adına yaptırdığı Ayten-Orhan Balkan Anaokulu törenle açıldı. Açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından okulu yaptıran iş insanı Serkan Yazıcıoğlu, eğitime yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu belirterek, \"32 ay aradan sonra okulumuzu açıyoruz. Okulumuz hepimize hayırlı olsun. İstedik ki, yaptırdığımız okullarda çocuklarımız iyi eğitim alsınlar, başarılı olsunlar, vatanımıza ve milletimize faydalı olsunlar. Bu ülkenin geleceği, umudumuz, yarınlarımız çocuklardır. Belediye başkanımız Ulaş Yurdakul\'a ve ekibine, ayrıca değerli Orhan Balkan\'a çok teşekkür ediyorum. Okulumuz hepimize hayırlı olsun\" dedi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, bu mutlu günlerinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın da katılımının kendilerini onurlandırdığını kaydederek, \"Bizimle burada birlikte olmanız bizim için büyük bir gurur. Sizleri daha sık ilçemizde görmek istiyoruz. Malkara\'da yaşayan her bir çocuk bizim için çok önemli ve çok değerli bir yere sahiptir. Bizler 4.5 yıldır yönettiğimiz belediyede bütün hemşerilerimizin çocuklarına, Malkara\'da bulunan bütün çocuklara hep geleceğimizin, umudumuzun ve yarınımızın bir güvencesi gözüyle baktık ve eşitlik ilkesini daima birinci sıraya koyarak hareket ettik. Göreve geldiğimiz süre boyunca Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı kurumlarımıza yaklaşık 1.5 milyonluk yatırım yaptık. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin aydınlık Türkiye\'ye en iyi şekilde hizmet etmesini sağlamaktır. Açılışını yaptığımız bu anaokulumuzun ilçemize ve geleceğimize faydalı olmasını diliyorum ve bir kez daha Fikret başkanıma Malkara\'da bulunduğu için teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

ORMAN: \"BEŞİKTAŞ KAMU YARARINA BİR DERNEKTİR\"

Açılışta konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, \"Beşiktaş biliyorsunuz ki, kamu yararına bir dernektir. Beşiktaş bu ülkenin kuruluşunda büyük önem arz eden, Balkan Savaşları\'yla birlikte renklerini değiştirmiş, Cumhuriyet\'in kurulmasında da aktif olarak rol almış bir camiadır. Beşiktaş\'ın ilk gününden bugüne kadar tek bir amacı olmuştur, o da; bu ülke için, ülke toprakları ve bu ülkenin bayrağı için mücadele etmektir. Beşiktaş her zaman insanları mutlu etme amacıyla hareket etmiştir. İyi insan olunmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Bizim hayat felsefemiz budur. Değerli dostum Serkan Yazıcıoğlu ve eşi Ayça Yazıcıoğlu böyle taraftarlarımız arasında yer alıyor. Bugüne kadar 4 okul inşa ettiler. Türkiye\'nin her noktasında eğitime destek veriyorlar. Açılışına katılmış olduğum Ayten-Orhan Balkan Anaokulu\'nun ilçemize, öğrencilerimize ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha buradan tüm katılımcılara ve saygı değer Malkaralılara teşekkür ediyorum. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum\" dedi.

Okulun açılışı yapıldıktan sonra Fikret Orman\'a davetliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterip, hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu sırada bir öğrencinin ağladığını gören Orman, çocuğun yanına gidip teselli ettikten sonra Beşiktaş forması hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fikret Orman\'ın açılış alanına gelişi

- Orman\'ın konuşması

- Orman\'a gösterilen yoğun ilgi

- Açılıştan detaylar

- Sınıfların ziyaret edilmesi

- Orman\'ın ağlayan öğrenciyi teselli etmesi

- Orman\'ın öğrenciye forma vermesi

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)