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Spor

Fikret Orman: Gökhan Gönül'ü istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Orman, Mario Gomez'e ay sonuna kadar süre verdiklerini dile getirdi

16 Haziran 2016 03:26

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İsmail Köybaşı ile anlaştıklarını ve Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığını açıkladığı Gökhan Gönül'ü takımda görmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transfer gündemi ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların geleneksel olarak düzenlediği eski sporcular, yöneticiler ve kurullara verilen iftar yemeği Vodafone Arena’da gerçekleştirildi.

Başkan Fikret Orman’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

 

"Gökhan Gönül'ü istiyoruz"

 

“Gökhan Gönül önemli bir oyuncu. Bizim de takımımız da görmek isteyeceğimiz bir isim. Gazetelerden öğrendiğim kadarıyla Fenerbahçe’yle ilişkileri kopma noktasına geldi. Biz de açıkçası takımımızda görmek istiyoruz.”

 

Mario Gomez'e ay sonuna kadar süre

 

“Gomez’le ay sonuna kadar karşılıklı bekleme süresi içindeyiz. Bizim de araştırmalarımız var. Gomez’i çok seviyoruz. Beşiktaş taraftarıyla kendisi bütünleşti. Şu anda milli maçlarına konsantre olmuş durumda. Ay sonunda olumlu veya olumsuz netleşmiş olur.”

 

"Gökhan Töre isterse gidebilir"

 

“Takımımızdan göndermek istediğimiz oyuncu yok. Gökhan Töre ile alakalı biraz talep var. Biz Gökhan’ı satmak için almadık. O bölgede çok oyuncumuz var. İyi bir teklif olursa Gökhan da isterse olabilir. Şartlar Beşiktaş’ın ve Gökhan’ın lehine olursa düşünebiliriz.

Atiba’yı bırakmayı düşünmüyoruz. Bir senelik daha sözleşmesi var. Atiba ülkesinden gelsin sözleşmesini bile uzatabiliriz.”

 

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