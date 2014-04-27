Fikret Orman: Bu kadar şerefsizce yalanlar beklemiyordum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, inşaatı devam eden Vodafone Arena ile ilgili ortaya atılan iddialar hakkında, "Bu stat gözükmeye başladığı sürece bizle alakalı yalanlar çok çıkacaktır. Bunlara hazırlıklı olmak lazım ama bu kadar şerefsizcesini beklemiyordum" dedi.

Sivas'taki tarihi Osmanağa Konağı'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Fikret Orman, İnönü Spor Kompleksi Vodafone Arena'nın inşaatına değindi. Vodafone Arena'nın çatısının diğer statlardan farklı olacağını belirten Orman, "Çok pahalı sistem ama açıkçası dünyanın en güzel stadı olsun istiyoruz. Pahalı olsun ama düzgün bir iş olsun istiyoruz" diye konuştu.

Altyapının idman sahasını değiştirdiklerini dile getiren Orman, Ümraniye'ye sentetik saha yapacaklarını, yarışmacı takımların hepsinin gelecek sezondan itibaren Ümraniye'de çalışacağını belirtti.

‘Bu sezon başımıza gelebilecek her şey geldi’

"Takımın gidişatından memnun musunuz?" şeklindeki soru üzerine Orman, şunları söyledi:

"6 maç sahamız kapatıldı, seyircisiz, gelirsiz oynuyoruz. Bu sene daha fazla gelir bekliyorduk. Bütün sezon tribün hasılat geliri 13 milyon TL. Başlarken 30 milyondu, rakiplerimiz 120-130 ile oynuyor. Aradaki farkı görmeniz açısından söylüyorum. Spor insanlarla güzel bir şey. Stadın içerisinde insan olduğu zaman manası var. İnsan orayı güzelleştiriyor. Seyircisiz sporun bir seyir zevki yok. Seyirci bunun en önemli parçası, en önemli şovu. Bu sezon başımıza gelebilecek her şey geldi. Oyuncularımızla, olaylarla, hakemlerle alakalı her şey geldi başımıza. Normalde Beşiktaş 'ta oyuncu polemikleri bu kadar olmaz. Kendi evimizde oynasaydık bu sene şampiyon olurduk. Atlamamak gereken bir şey var ki yeni bir yönetim geldi. Başkan, ikinci başkan aynı kişiler ama yanımıza birçok yeni arkadaş geldi. Önder Özen, ilk defa futbol direktörlüğü yapıyor, Beşiktaş'ta ilk defa çalışıyor. Slaven Bilic, ilk defa Türkiye'de çalışıyor ve bana göre ilk defa büyük bir takım çalıştırıyor. Geldiğimiz noktada, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım açısından bakılırsa, önümüzdeki sezon kendi stadımızda bu işe başlarsak beni ve Ahmet abiyi (Ahmet Nur Çebi) tatmin edecek bir şeydir. Tabii ki hedefimiz şampiyonluktur. İlk geldiğimiz sene 4'üncü, geçen sene 3'üncü, bu sene 2'nci, seneye de inşallah şampiyonluk..."

‘Saçlarımız beyazladı’

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli hedefinin, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak olduğunu ifade eden Orman, "2 senedir Beşiktaş başkanlığı yapıyorum. Tromsö maçından başka yurt dışına gidemedik. Ben de coşkular yaşayalım, maçlar oynayalım istiyorum. Saçlarımız beyazladı, geldiğimizdeki halimize bakın, şimdiki halimize bakın. Biz de ayaklarımızı uzatalım, güzel stadımızda maçlarımızı izleyelim istiyoruz" diye konuştu.

Kimsenin hayalinde olmayan bir stadı gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Orman, kulüp yönetiminde "çift başlılık" olduğu iddialarını yalanlayarak, şunları kaydetti:

"Bu stat (Vodafone Arena) gözükmeye başladığı sürece benle, bizle alakalı dedikodular, yalanlar çok çıkacaktır. Bunlara hazırlıklı olmak lazım ama bu kadar şerefsizcesini beklemiyordum. Bu kadar adi ve şerefsizce yalanları beklemiyordum ama olacak. Stat yükseldikçe, yükseldikçe daha da çıkacak. Bundan kaçış yok. Bunu yapmakla tarihe geçeceğiz. Bu kıskanılan bir şey haline geldi. Maalesef, Beşiktaş'ta mali deformasyon olurken, camia olarak ahlaki deformasyonlar da yaşadık. Fenerbahçe veya Galatasaray camiasında bizde konuşulanların binde birini duyuyor musunuz, böyle ahlaksızca bel altı konuşmalar var mı, böyle bir şeyler var mı? Yalan yanlış, aslı astarı olmayan, üç kuruşluk, ciğeri iki kuruş etmeyen adamların çıkardığı yalanlar gündemlere geliyor."

Kulüpte ahlaki deformasyon olduğunu dile getiren Orman, "Paralel bir yapı mı oluştu?" şeklindeki soru üzerine, "Paralel yapı değil" ifadesini kullandı.

Kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile her konuyu istişare ettiğini belirten Fikret Orman, "Beşiktaş'ta yaptığımız hamleleri yıkmanın en iyi yolu, içten yıkma olur. Beşiktaş'ı 140 milyon TL ciroyla aldık, Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki yıl 350-400 milyon TL ciroya gelmiş bir Beşiktaş olacak, bunları önemli adımlar. Beşiktaş, kayyuma mı gidecek, o mu olacak, bu mu olacak derken şimdi dünya yıldızı getir, stad böyle olsun, bunlar gayet normal mevzuymuş gibi konuşuluyor fakat bundan bir sene önce Beşiktaş koltuğunda otururken kapının önündeki koltuğu almaya gelen onlarca, yüzlerce haciz davası vardı" şeklinde konuştu