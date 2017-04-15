Fikret Orman: Biletleri onlar sattı; bizi bağlamaz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon taraftarının sahaya girdiği olaylı UEFA Avrupa Ligi Kupası maçıyla ilgili konuştu. Orman, "Olaylar bizi bağlamaz. Sonuçta bilet satma yetkisi Lyon kulübünün sorumluluğunda olan bir konu. Bizim taraftarlarımıza bilet verilen bölümde en küçük bir olay yok" dedi.

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Fikret Orman, tribünlerdeki durumu, "Ceza ya da başka bir yaptırım konusunda en küçük bir endişemiz bulunmuyor. Kimse Beşiktaş’ı böyle olayların içine çekemez” sözleriyle özetleyip rövanş için çok iddialı ifadeler kullandı.

"Avantaj bizde"

"Lyon’u kendi sahasında böylü mahkum etmek her takımın işi değildir" diyen Orman şunları söyledi: "Şans bizden yana değildi. Maçın bitmesine kısa zaman kala, çok kısa sürede 2 gol yedik. Ancak ben de, taraftarımız da futbolcularımızın potansiyelini biliyoruz. Ayrıca skor olarak da her şeye rağmen avantajlı olduğumuza inanıyorum. Vodafone Arena’da binlerce taraftarımızla yarı final vizesi alırız."

Bugün basın toplantısı var

Başkan Fikret Orman, Lyon’da yaşananlar sebebiyle bugün saat 13.00’te Vodafone Arena’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Fransız ekibinin başkanına yanıtlar vermesi beklenen Siyah-Beyazlılar’ın patronunun ayrıca gecenin detayları hakkında edindiği tüm bilgileri de Türk basın mensuplarıyla paylaşması bekleniyor.



