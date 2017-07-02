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Spor

Fikret Orman: Beşiktaş'tan gidip de geri dönmek istemeyen yok; Pepe'yi istiyoruz

"Sosa defteri kapandı, Beşiktaş'tan gidip de geri dönmek istemeyen yok"

02 Temmuz 2017 15:12

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski oyuncularının tekrar gündeme gelmesi ve Pepe transferi konularına açıklık getirdi. Geçen sezon Milan'a transfer olan Jose Sosa için, "Sosa defteri kapandı. Beşiktaş'tan gidip de geri dönmek istemeyen yok" diyen Orman, Portekizli stoperin transferi için de "Pepe'yi istiyoruz. Transfer bizim istediğimiz şartlarda olursa gerçekleşecek" dedi.

Fanatik gazetesine konuşan Beşiktaş Başkanı, “Ligin en iyi takımıyız” derken, "Son iki yıldır Beşiktaş şampiyon. Bu yarışın içinde olmak isteyen rakiplerimizin takviyelere sarılmaları gayet normal. Bizim gücümüze ulaşmak adına transferlere imza atıyorlar” dedi.

Geçmişte Beşiktaş’ın transfer hataları yaptığına dikkat çeken Orman, şöyle konuştu: 

"Taraftarımız rahat olsun"

“Önümüzde uzun süre var. Yıl boyunca takip ettiğimiz, bize önerilen bir çok isim var. Zaten herkes Beşiktaş’ta oynamak istiyor. Bu dönem de aramızdan ayrılacak ve katılacak isimler olacaktır. Duruma, şartlara göre gerekeni yapacağız. Taraftarımız rahat olsun. Kim giderse gitsin, daha iyisini alırız” diye konuştu.

"Beşiktaş'tan gidip de geri
dönmek istemeyen kimse yok"

“Beşiktaş’tan gidip de geri dönmek istemeyen bir kişi bile yok. Daha son sözümüzü söylemedik. Transferde dengeleri koruyup az ama üst düzeyde takviye yapacağız. Sosa konusunda ise oyuncunun gidişi Beşiktaş duruşu ile hiç bağdaşmadı. Futbolculuğu kadar, bizler için karakter de önemli. Sosa konusu kapalı bizim açımızdan”

"Pepe'yi istiyoruz"

“Pepe teması olduğu doğrudur. Evet istiyoruz. Başkaları da var listemizde. Pepe de, diğerleri de bize bağlı. Ancak biz kontrollü bütçe uyguluyoruz. Bunun dışına çıkmayı düşünmüyoruz. Her transfer bizim istediğimiz şartlarda olursa gerçekleşecek.” 

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Fikret OrmanSosaayrılıkPepeistiyoruzteklifbeşiktaşportekizarjantin

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