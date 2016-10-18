"Fikret Orman, Beşiktaş Üniversitesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Beşiktaş Üniversitesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüğü ve olumlu görüş aldığı öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre, Orman'ın proje ile ilgili geniş bir bilgilendirme yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe de çalışıyor

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Kulübü de yıllardır üniversitesini kurmak için çalışmalarda bulunuyordu. Beşiktaş Kulübü de 17 Mart 2016 tarihinde YÖK'ten izin alan sarı lacivertli kulüp gibi tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra üniversitesini kurmak için somut çalışmalara başlayacak.