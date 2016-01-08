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Spor

Fikret Orman: Baktım kaleci yok kendim geldim

Fikret Orman ile Şenol Güneş arasında ilginç bir diyalog yaşandı

08 Ocak 2016 17:36

Beşiktaş'ta yönetim, teknik heyet ve futbolcular, siyah-beyazlı takımı takip eden basın mensupları ile barbekü partisinde bir araya geldi. Partiye kulüp başkanı Fikret Orman'ın "Baktım kaleci yok kendim geldim" esprisi damga vurdu.

Beşiktaş kamplarının geleneksel hale gelen son gün barbekü partisi kamp otelinin bahçesinde gerçekleştirildi. Barbekü partisine Başkan Fikret Orman, Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Basketbol Şube Sorumlu Yöneticisi Hakan Özköse, Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcular ve basın mensupları katıldı.

Barbekü partisinde birbirlerine sarılarak 'merhaba' diyen Başkan Orman ve teknik adam Şenol Güneş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Orman'ı görüp yanına giderek 'hoşgeldin' diyen Güneş, "Dedim sporcu mu geldi! Sporcuya benziyorsun ya, kendine iyi bakıyorsun" diye espri yaptı. Siyah-beyazlı kulübün 1 numarası ise bu espriye, "Baktım kaleci yok kendim geleyim" diye gülerek karşılık verdi.

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