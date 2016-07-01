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Spor

Fikret Orman: Atiba ayrılmak istiyor ama öyle beni bırakın demekle olmaz

"8 Temmuz’da İstanbul’da olur, olmazsa her gün için cezasına katlanır"

01 Temmuz 2016 16:41

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, istikrarlı performansıyla taraftarların sevgilisi olan ve şampiyonlukta büyük payı bulunan Atiba Hutchinson’ın ayrılmak istediğini açıkladı. 

Habertürk’e konuşan Orman, “Bilic, Atiba için bize 3.5 milyon Euro önerdi. Kabul etmedik. Atiba’yı bırakmak istemiyoruz, bıraksak bile bu rakamlara olmaz. Ancak bize ‘Premier Lig fırsatını kaçırmak istemiyorum. Beni bırakın’ haberi yolladı. Öyle ‘Beni bırakın’ demekle bu iş olmaz. Sözleşmesi sürüyor, o zaman uzatmasaydın” diyerek, Kanadalı yıldızın tavrına tepki gösterdi.

 

“Her gün cezasına katlanır”

 

Atiba’nın sözleşme şartlarına uyması gerektiğini belirten Orman, rest çekip “Kendi bilir, 8 Temmuz’da İstanbul’da olur, olmazsa her gün için cezasına katlanır. Bundan sonraki sezonda o bölgeye oyuncu transferi de yapacağız” diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı, rakiplerinin hiç başka oyuncu yokmuş gibi listelerindeki isimlere yöneldiğini de vurgulayıp “İlgilendiğimiz isimlere kanca atılarak bizim kasamızdan daha fazla para çıkması isteniyor. Bu adaletli durum değil” ifadesini kullandı.

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