Fikret Hakan'ın son sözleri: Vatana ve Ata'ya...

Türk sinemasının ustalarından Fikret Hakan, dün sabaha karşı vefat etti. Sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu Fikret Hakan'ın vefat etmeden önceki son sözleri ortaya çıktı. Hakan'ın son sözleri vatan ve Atatürk sevgisiyle ilgili oldu. Son söyleşisinde, "Vatana ve Ata'ya ihanet affedilmez. Nokta" diyen Hakan, bugün ikindi vakti Levent Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'da toprağa verilecek.

Fikret Hakan, akciğer ameliyatı olduğu İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışılan efsane oyuncu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.