Fikret Bila: Yazı işleri, tutanaklardaki ilgisiz sohbet kısmını ayıkladı

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, Milliyet gazetesinde yayımlanan “İmralı zabıtları” haberinde bazı bölümlerin çıkarıldığı yönündeki iddialara cevap verdi. Bila, “Biz metnin tamamını yayımladık diyebiliriz. İki isim geçiyordu konuyla ilgisiz bir sohbet kısmı vardı, onu yazı işleri kısmı ayıkladı” dedi.

Fikret Bila, CNNTürk’te Parametre programında Milliyet gazetesinin “İmralı tutanakları” üzerinde oynadığı iddialarına yanıt verdi.

Bila, “Bize gelen metinde herhangi bir oynama yapılmadı. Bizler tarafından yapılmadı. Metnin orijinal şekli bize bir metin olarak geldi. Yani bir elektronik posta da söz konusu değil. Bizim yayımlamadığımız kısım dediğimiz çok küçük bazı notlardır. Bunlar da konuyla ilgili olmayan bazı isimler geçiyordu. Bunlar yazı işleri tarafından yayımlanması uygun görülmedi ve ayıklandı. Bu söylediğim notlar bir paragrafı ya bulur ya bulmaz. Belki o kadar da olmayabilir. Yani biz metnin tamamını yayımladık diyebiliriz. İki isim geçiyordu konuyla ilgisiz bir sohbet kısmı vardı, onu yazı işleri kısmı ayıkladı. Bir özel hayata müdahale olmasın manasında onun dışında siyasi içerik olarak, diyalog olarak, görüş olarak sohbet olarak yayımlamadığımız bir kısmı yok. Bize gelen metin bu kadardı” dedi.

Bila sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şunu söylemek lazım bize gelen metin anlaşıldığı gibi tutulan notlardan oluşuyor. Aslında görüşme çok daha uzun ve görüşmenin tamamı da devlet tarafından banda alınmış durumunda. Kayda alınmış durumda. O kayıtla kıyaslandığında küçük bir kısmı olduğu veya tamamını kapsamadığını söyleyebilirim tabi ki. Böyle bir gazetecilik olmaz. Biz metin üzerinde hiçbir şekilde oynama yapmadık. Sadece dediğim gibi çok küçük bir diyalogu koymadık, konuyla alakalı görmedi veya haber değeri görmedi yazı işleri. Konuyla ilgili ilgisiz, İmralı süreciyle veya Öcalan’la görüşme süreciyle ilgisi olmayan bir iki sohbet vardı çok küçük çapta, yazı işleri onları koymayı uygun görmedi.”