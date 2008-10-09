Fıkracı Başkan’a 1 yıl 3 ay hapis

2007 yılında Selanik’e düzenlenen gezide Atatürk ile ilgili bir fıkra anlatan Mimarsinan Belde Belediye Başkanı Cuma Bozgeyik, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret"ten 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



ATtatürk’e ’şekerli kahve’ fıkrasıyla hakaret ettiği iddiasıyla Büyükçekmece 3 Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mimarsinan Belde Belediye Başkanı Cuma Bozgeyik, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bozgeyik’in cezası daha sonra da beş yıl süreyle ertelendi.



Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına sanık Cuma Bozgeyik katılmadı. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bozgeyik’in, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiği ve sövdüğü" gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Dünkü karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Doğan Orhan mütalaasını vererek Cuma Bozgeyik’in cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme Cuma Bozgeyik’e Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cuma Bozgeyik’in cezası, "mahkemeye karşı gösterdiği saygılı tavırları" göz önünde bulundurularak 1 yıl 3 aya indirildi. Cuma Bozgeyik’in bir daha suç işlemeyeceği kanaatine varan hakim cezayı 5 yıl süreyle erteledi. Bozgeyik beş yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse, bu davadan aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezası da infaz edilecek.



Cuma Bozgeyik, 2007 yılı başlarında Selanik’e düzenlenen bir gezide ceza yediği Atatürk fıkrasını anlatmış ve gazetelere haber olmuştu. AKP’den seçilen Bozgeyik, fıkra olayının kamuoyundan tepki alması üzerine partisinin disiplin kurulu tarafından ihraç edilmişti.



Cuma Bozgeyik, sadece bir duruşmaya katıldı



MİMARSİNAN Belde Belediye Başkanı Cuma Bozgeyik, Belediye Meclisi’nin bazı üyelerinin de katıldığı Selanik gezisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk hakkında, hakaret ve küfür içeren "Şekerli kahve" fıkarısını anlatmıştı. Otobüste geçen bu çirkin sahnelerle ilgili görüntü kayıtları daha sonra bazı TV’lere yansımıştı. Mimarsinan CHP Belde Belediye Başkanı Ali Ulvi Gökbulak’ın da suçduyurusu üzerine, Bozgeyik hakkında dava açılmıştı. Sanık Bozgeyik, 1.10.2007’deki ilk duruşmaya çıkmış, daha sonraki duruşmaların hiç birine katılmamıştı. 1 yıl süren dava boyunca mahkemeye 1 kez gelen Cuma Bozgeyik, dünkü karar duruşmasına da protestolardan çekindiği için gelmedi.





