T24 - Mısır'da bulunan El Ezher Üniversitesi'nin en üst yöneticisi Ezher Şeyhi Tantavi, halkı için pekçok fetva yayınlıyor. Mısır yönetiminin inşa ettirmiş olduğu Gazze'nin etrafını saran "duvar"ın gerekli olduğu ve buna karşı çıkanların günaha gireceği fetvası, Tantavi'nin son yayınladıklarından bir tanesi.



Tantavi daha önce Fransa'daki okullarda uygulanmaya başlayan başörtüsü yasağı için de olur fetvası vermişti.



Yeni Şafak gazetesi yazarı Hakan Albayrak'ın "Fıkra kahramanı bir yalaka olarak Ezher Şeyhi" (6 Ocak 2010) başlıklı yazısı şöyle:



Fıkra kahramanı bir yalaka olarak Ezher Şeyhi



Fatımilerin kurduğu, Selahaddin Eyyübi'nin Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaat çerçevesinde yeniden ürettiği El-Ezher, asırlar boyunca İslami ilimlerin en önemli, en kıymetli, en muteber merkezlerinden biri oldu.



Şimdilerde ise, Amerikancı-İsrailci bir rejimin uyduruk fetva makamı…



Şeyhliği rejim yalakalığından menkul bir âlim müsveddesinin idaresi altında…



Ezher'in başındaki Tantavi kendine "şeyh" diyor, âlimlik taslıyor, ama Mısır halkı için o bir fıkra kahramanı.



* * *



Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, dışişleri bakanıyla futbol maçı yapıyormuş. Tantavi hakem. Dışişleri bakanı şut çekip gol atıyor, durum 1-0 oluyor. Mübarek şut çekip kaleyi ıskalıyor, Tantavi "1-1" diyor. "Ama nasıl olur?" diye soruyorlar, "Ameller niyetlere göredir" diye cevap veriyor…



Mübarek'le dışişleri bakanı atış müsabakasında. Ağaçlardaki kuşları vuracaklar. Dışişleri bakanı nişan alıyor, tetiği çekiyor, bir kuşu yere indiriyor. Durum 1-0. Mübarek nişan alıyor, tetiği çekiyor, fakat hedefi tutturamıyor; kuş uçup gidiyor. Tantavi: "Sübhanallah! Ölü kuş uçtu."



Gülüyoruz ediyoruz, ama Tantavi olayı komediden ziyade trajedi.



Ezher'in şeyhlik makamını işgal eden bu zat, Fransız okullarındaki başörtüsü yasağına bile olur fetvası veren bir hain.



* * *



Tantavi'nin son numarası:



Mısır yönetiminin ABD-İsrail adına Gazze sınırında inşa ettiği ihanet duvarına destek fetvası.



Şeyh Yusuf El-Kardavi, Gazze ablukasını derinleştiren duvarın dinen kabul edilemez olduğunu söyledi ya… Tantavi bunun altında kalır mı? El-Ezher İslami Araştırmalar Akademisi'nin 31 Aralık 2009'daki toplantısında, duvar inşaatının gerekli olduğu ve buna karşı çıkanların günaha gireceği (!) yönünde bir bildiri okudu ve bu bildiriyi kimsenin görüşünü almadan Akademi adına yayınladı.



Ne diyelim?



O duvarın altında kalır inşaallah.



Efendisi ve efendisinin efendileri ile beraber…