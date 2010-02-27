Fıkra gibi vergi borcu

T24 - Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı, 4 yaşındaki Gökalp Sadi Kuzucu'ya 53 lira vergi borcu çıkarttı.



Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yaşanan ilginç vergi olayını konuşuyor. 60 yaşındaki Nazmiye Kuzucu, 4 yaşındaki torunu Gökalp Sadi Kuzucu'ya Yaylagöl Mevkiindeki 20 dönümlük tarlasını geçtiğimiz Mayıs ayında miras bıraktı. Tapu Gökalp'in yaşı 18'den küçük olduğu için babasının adına alındı. Ancak tapunun asıl sahibinin Gökalp Sadi Kuzucu olduğu da belirtildi. Satıştan 3 ay sonra ise 20 Ağustos günü Tekirdağ Vergi Dairesi posta yolu ile Gökalp Sadi Kuzucu'nun yaşadığı baba evine 53 liralık vergi ödeme emri tebliğ etti. Zarfı açan baba 4 yaşındaki oğluna vergi borcu kesildiğini görünce şaşkına döndü. Hemen Vergi Dairesinin yolunu tutan aile Gökalp'in 18 yaşından küçük olduğunu söyledi ve oğlunun 53 liralık vergi borcunu ödedi.



Annesi Nazmiye Kuzucu'nun oğlu Gökalp Sadi'ye 20 dönümlük bir tarla miras bıraktığını belirten baba İbrahim Kuzucu, "Satıştan sonra oğlum adına bir vergi tahakkuk ettiğini öğrendik. Postacı eve gelerek Sadi'yi sordu. Bizde Sadi'yi gösterdiğimizde postacı şok oldu. 4 yaşındaki çocuğa vergi çıkması bizi çok şaşırttı. Bizde devletimize olan görevimizi yaptık ve borcumuzu ödedik. Sadi'nin hiçbir şeyden haberi yok. O evde çizgi film izliyor oyun oynuyor." dedi.





4 Yaşındaki çocuğa vergi borcu gelmez



4 yaşındaki çocuğun mal varlığı olsa bile adına vergi borcu çıkamayacağını belirten Tekirdağ Barosu avukatlarından Bülent Yılmaz, "Burada gördüğüm kadarıyla memurlar yanlış yapmış. Çocuğun yaşına bakılmadan belge düzenlenmiş. Bu gibi durumlarda borç velisinin ismine açıklaması yapılarak gönderilir. Velisi yok ise vasi tayin edilir. Her ne olursa olsun bu tür işlemleri ya veli yada vasi yapar. 4 yaşındaki çocuğun bir sorumluluğu yoktur."dedi.



Tekirdağ Vergi Dairesi yetkilileri ise, "18 yaşından küçükler miras yoluyla mükellef olabilir ama vergi borcu nedeniyle sorumlu değildir.Tahakkuk edilen vergiler velisinin ismine kesilir. Sorumluluk veliye aittir. Bu kesilen ödeme emrinde bir yanlışlık yapılmış."dedi.







