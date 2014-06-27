T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fikirtepe'nin sembolü olan ev yıkılacak

Fikirtepe'nin sembolü olan Alaattin Demirel'in evi yıkılacak

27 Haziran 2014 15:31

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de firmalar ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar bitiyor. Eğer firma mülk sahiplerinin 3'te 2'siyle anlaşma sağlarsa geri kalan 3'te 1'lik payın içinde kalan yerler hala firmayla anlaşılamazsa bile acele kamulaştırma yapılacak. Kamulaşması muhtemel yerlerin arasında Fikirtepe'nin sembolü olan Alaattin Demirel'in evi de bulunuyor. Yani firmalar mülk sahipleriyle anlaşırsa da evler yıkılacak. Anlaşmasa da kamulaştırılarak yıkılacak.

Hürriyet Gazetesi’nin gündeme getirdiği Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm sorununda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önemli bir adım attı. Dönüşüm projelerinde inşaata başlamak için 3’te 2’lik hak sahibiyle anlaşma yeterli gibi görünse de, 3’te 1’lik hak sahiplerinin anlaşmaması süreci uzatıyordu. 

Bakanlık 25 Haziran’da anlaşma sağlamayan hak sahipleri ve şirketlere tebligat gönderdi. 31 dönümlük arsanın tam ortasında kalan ve inşaat şirketi ile anlaşmayan Alaattin Demirel’in de aralarında bulunduğu hak sahipleri 15 gün içinde anlaşma sağlamazsa acele kamulaştırma işlemi yapılacak. Şirketler alınan karardan memnun olurken, anlaşma sağlamayan mülk sahipleri inşaat firmalarının mali yapısı ve işi bitirme güçleri ile ilgili endişe duyduklarını söylüyor.
 
 

15 günde ihtarname çekilecek


Gülistan Alagöz'ün hurriyet.com.tr'deki haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölgedeki inşaat şirketlerine  ilettiği ve İl Müdür Yardımcısı Beysan Taşcı imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi; “Proje uygulaması dışında kalan maliklere, noter kanalıyla ekine tip sözleşme de eklemek suretiyle 15 gün süre zarfında anlaşmaları gereğine dair ihtarname çekilmesi, ihtarname çekildikten sonra yeni anlaşma sağlanan maliklerle yapılan anlaşma belgeleri ile anlaşma sağlamayan maliklere ilişkin bilgi ve belgeleri İl Müdürlüğümüze iletilmesi, ancak ihtarnamede belirtilen süre zarfında anlaşma sağlamayan maliklere ait taşınmazlar için üzerindeki yapılarla birlikte Bakanlık Makamımızdan alınan 09.05.2014 tarih ve 26648133-020 sayılı olur gereği Bakanlığımızca gerek görülen acele kamulaştırma işlemlerine başlanacağı hususunda; gereğini ve bilgilerinizi önemle ve ivedilikle rica ederim.


Demirel: Şirket geri adım attı


Öte yandan haberin yayınlanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan mülk sahibi Alaattin Demirel, “Sözleşme imzalanacağı gün şirket yetkilisi notere gelmedi. Kamulaştırma söylentisi çıkınca geri adım attılar. Mülkiyet hakkım ihlal ediliyor. Ben şirketin bu işi bitireceğine nasıl güvenirim. Ben anlaşıp bu işin tamamlanmasını istiyorum” dedi.

Şirket adına konuşan yetkili ise Demirel ile anlaştıklarını ancak sözleşme günü ek taleplerde bulunması nedeniyle imza atmadıklarını dile getirdi. İnşaat şirketindeki yetkili, “Bu adada 587 hak sahibi ile yüzde 50-50 oranı ile anlaşama yaptık. Alaattin bey son gün yüzde 60 isterim dedi. 24 ay bizi beklettiği için tüm mülk sahiplerine 24 milyon lira kira ödemek zorunda kaldı. Diğer hak sahiplerinden ayrıcalıklı olmak istediği için anlaşma yapmadık” diye konuştu.  

ETİKETLER

fikirtepekentsel dönüşümevyıkımAlaattin Demirel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24