Fikirtepe'nin sembolü olan ev yıkılacak

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de firmalar ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar bitiyor. Eğer firma mülk sahiplerinin 3'te 2'siyle anlaşma sağlarsa geri kalan 3'te 1'lik payın içinde kalan yerler hala firmayla anlaşılamazsa bile acele kamulaştırma yapılacak. Kamulaşması muhtemel yerlerin arasında Fikirtepe'nin sembolü olan Alaattin Demirel'in evi de bulunuyor. Yani firmalar mülk sahipleriyle anlaşırsa da evler yıkılacak. Anlaşmasa da kamulaştırılarak yıkılacak.

Hürriyet Gazetesi’nin gündeme getirdiği Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm sorununda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önemli bir adım attı. Dönüşüm projelerinde inşaata başlamak için 3’te 2’lik hak sahibiyle anlaşma yeterli gibi görünse de, 3’te 1’lik hak sahiplerinin anlaşmaması süreci uzatıyordu.

Bakanlık 25 Haziran’da anlaşma sağlamayan hak sahipleri ve şirketlere tebligat gönderdi. 31 dönümlük arsanın tam ortasında kalan ve inşaat şirketi ile anlaşmayan Alaattin Demirel’in de aralarında bulunduğu hak sahipleri 15 gün içinde anlaşma sağlamazsa acele kamulaştırma işlemi yapılacak. Şirketler alınan karardan memnun olurken, anlaşma sağlamayan mülk sahipleri inşaat firmalarının mali yapısı ve işi bitirme güçleri ile ilgili endişe duyduklarını söylüyor.





15 günde ihtarname çekilecek



Gülistan Alagöz'ün hurriyet.com.tr'deki haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölgedeki inşaat şirketlerine ilettiği ve İl Müdür Yardımcısı Beysan Taşcı imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi; “Proje uygulaması dışında kalan maliklere, noter kanalıyla ekine tip sözleşme de eklemek suretiyle 15 gün süre zarfında anlaşmaları gereğine dair ihtarname çekilmesi, ihtarname çekildikten sonra yeni anlaşma sağlanan maliklerle yapılan anlaşma belgeleri ile anlaşma sağlamayan maliklere ilişkin bilgi ve belgeleri İl Müdürlüğümüze iletilmesi, ancak ihtarnamede belirtilen süre zarfında anlaşma sağlamayan maliklere ait taşınmazlar için üzerindeki yapılarla birlikte Bakanlık Makamımızdan alınan 09.05.2014 tarih ve 26648133-020 sayılı olur gereği Bakanlığımızca gerek görülen acele kamulaştırma işlemlerine başlanacağı hususunda; gereğini ve bilgilerinizi önemle ve ivedilikle rica ederim.



Demirel: Şirket geri adım attı



Öte yandan haberin yayınlanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan mülk sahibi Alaattin Demirel, “Sözleşme imzalanacağı gün şirket yetkilisi notere gelmedi. Kamulaştırma söylentisi çıkınca geri adım attılar. Mülkiyet hakkım ihlal ediliyor. Ben şirketin bu işi bitireceğine nasıl güvenirim. Ben anlaşıp bu işin tamamlanmasını istiyorum” dedi.

Şirket adına konuşan yetkili ise Demirel ile anlaştıklarını ancak sözleşme günü ek taleplerde bulunması nedeniyle imza atmadıklarını dile getirdi. İnşaat şirketindeki yetkili, “Bu adada 587 hak sahibi ile yüzde 50-50 oranı ile anlaşama yaptık. Alaattin bey son gün yüzde 60 isterim dedi. 24 ay bizi beklettiği için tüm mülk sahiplerine 24 milyon lira kira ödemek zorunda kaldı. Diğer hak sahiplerinden ayrıcalıklı olmak istediği için anlaşma yapmadık” diye konuştu.