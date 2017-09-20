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Figen Yüksekdağ'ın Şanlıurfa ve Ankara'daki davaları birleştirildi

Yüksekdağ hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

20 Eylül 2017 20:28

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, Şanlıurfa ve Ankara’da görülen davaları birleştirildi. Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ’ye dayıyoruz" sözleri nedeniyle 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bugün görülen duruşmada, Yüksekdağ’ın avukatı Sevda Özbingöl savunma yaptı. Özbingöl, müvekkilinin kendisini mahkemede savunmak istediğini ve Ankara’da görülen ayrı bir davanın benzer olduğu için dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, kendilerinin baktığı dosya ile Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyaların birleştirilmesine ve Yüksekdağ’ın bir sonraki duruşmada bizzat hazır bulunmasına karar verdi. 

Ne olmuştu?

Kobanê’deki IŞİD saldırısının durdurulması nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’te yapılan kutlamada konuşan Yüksekdağ, "Biz sırtımızı Rojava’ya, Kobanê’ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ’ye dayıyoruz. Bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyoruz. Bakın sırtımızı kime dayadığımızı çok net söylüyoruz ve bundan sonrada sırtımızı buraya dayamaya devam edeceğiz" demişti.

Konuşmanın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksekdağ hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla soruşturma açmıştı.

Yüksekdağ’ın 15 yıla kadar hapsi istenen iddianame kabul edilmiş ve Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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