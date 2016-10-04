Figen Yüksekdağ’ın gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkartılan kararnameye dayanılarak kapatılan yayın organları arasında yer alan İMC TV'nin yayınına polis zoruyla son verildi. Kadıköy'de bulunan Özgür Radyo'nun da yayını polis baskınıyla kesildi, 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın eşi Sedat Şengoğlu ve diğer gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

OHAL kararnamesi kapsamında kapatılan muhalif çizgideki yayın organlarından İMC TV'nin stüdyosu polis tarafından basılarak yayını sonlandırıldı.

İMC TV, canlı yayın sırasında polis tarafından basıldı. Stüdyoya canlı yayında giren polis, ardından reji odasına yöneldi. Kanal çalışanları, stüdyoda toplanarak alkışlarla "karartma"yı protesto etmeye başladı.

Kanal çalışanları polise "Özgür basın susturulamaz" , "Susma haykır, özgür basın haktır" sloganlarıyla tepki gösterdi. İMC TV çalışanlarının protestosu sırasında kanalın internet sitesinden devam eden yayını durduruldu.

Kısa süre önce de Hayatın Sesi TV’ye yapılan baskınla, RTÜK reji odasını mühürlemiş, kanalın Youtube yayını durdurulmuştu.

Polis Özgür Radyoyu'da bastı, yayın kesildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bir diğer yayın kuruluşu Özgür Radyo'nun Kadıköy'de bulunan ofisi de polis baskınına uğradı. Saat 14.00 sıralarında radyoya gelen polis,Özgür Radyo dinleyicilerinin protestosuyla karşılaştı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın eşi de gözaltında

Polis, radyo çalışanı 17 kişiyi gözaltına aldı. Özgür Radyo'da gözaltına alınanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın eşi Sedat Şenoğlu'nun da olduğu öğrenildi.

Radyo binasının kapısını kırarak polisin içeri girmesiyle, beraberlerindeki RTÜK yetkilileri yayını kesti. Polise eşlik eden Maliye Bakanlığı yetkilileri de inceleme yaptı.

Radyo binası çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, gözaltına alınan 17 kişiyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.