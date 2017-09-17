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Politika

Figen Yüksekdağ'dan duruşmaya katılmama kararı

Yüksekdağ: Bizim bir asra değecek davamız var, o da barış

17 Eylül 2017 16:58

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılandığı davanın yarın görülecek duruşmasının küçük salona alınmasına tepki göstererek davaya katılmama kararı aldı. 

Kesinleşmiş hapis cezası olduğu için vekilliği ve parti üyeliği düşürülen Yüksekdağ’ın tutuklu olduğu davanın ikinci duruşması yarın Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülecek.

Gazete Karınca'nın haberine göre Yüksekdağ, duruşmanın 20 kişilik küçük salona alınması üzerine katılmama kararı aldı.

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca, dün partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapmış ve Yüksekdağ’ın davasına dikkat çekerek, “Kendinize güveniyorsanız mahkeme üzerindeki tecridi kaldırın, Yüksekdağ suç mu işlemiş halk karar versin” demişti.

SEGBİS ile savunmayı reddetmişti

4 Kasım 2016’da gözaltına alınarak tutuklanan ve milletvekilliği ile HDP üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ tutuklu bulunduğu davada ilk kez 4 Temmuz’da hâkim karşısına çıktı. SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile savunma yapmayı reddeden Yüksekdağ, Ankara 16. Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma bizzat katılmayı talep etmiş ve duruşmaya katılmıştı.

Savunmasında yargılamanın HDP’ye dönük “siyasi bir taarruz olduğunu” belirten Yüksekdağ, “100 yıl ceza isteniyor. Emin olun birkaç ömrüm daha olsa aynı şeyleri yeniden yaparım yeter ki bir asra değecek bir davamız olsun. Bizim bir asra değecek davamız var, o da barıştır” ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 18 Eylül’e ertelemişti.

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