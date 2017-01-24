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Figen Yüksekdağ metal işçilerine mektup yazdı

Metal-İş Sendikası'nın grevleri kazanımla sonuçlanmıştı

24 Ocak 2017 22:25

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, grevleri kazanımla sonuçlanan metal işçilerine mektup yazdı.

4 Kasım’dan bu yana cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, grevleri kazanımla sonuçlanan metal işçilerine Birleşik Metal-İş Sendikası'na mektup gönderdi.

Mektubunda işçilerin kazanımını kutlayan Yüksekdağ, ‘Ulusal güvenliğe tehdit’ gibi ‘komik’ gerekçelerle alınan grev yasaklarına dikkat çekti.

Yüksekdağ mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Metal işçilerinin kazanımını kutluyorum

Değerli işçi kardeşlerim,

'Ulusal güvenliğe tehdit' gibi komik sebeplerle işçilerin haklı taleplerini yasaklama yoluna gidenlerin derdi, iktidarları boyunca ulusun değil, patronların ve kendi makamlarının güvenliği olmuştur. Buna karşılık grev hakkına sahip çıkan, iktidarın emek düşmanı, anti-demokratik yasaklama politikasına karşı tutum alan ve iradesini ortaya koyan siz değerli metal işçilerini selamlıyor, kazanımlarınızı kutluyorum.

Sömürüye ve yasaklara 'Hayır!' diyen işçilerin zaferi bize göstermiştir ki birleşen, dayanışan, mücadele eden ve direnen kazanmaktadır. Diliyorum ki, bu kazanım, yeniden umut etmek adına hepimiz için güçlü bir başlangıç olur.

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