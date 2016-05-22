Figen Yüksekdağ: ’Kaçtı’ şeklindeki iddialar tam bir rezalet; kaçmadım, buradayım!

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılmasından sonra yurt dışına kaçtığı yolundaki haberleri yalanlayarak, "'Kaçtı' şeklindeki iddiaları tam bir rezalet. Kaçmadım, buradayım" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasından sonra gittiği Almanya’dan bugün İstanbul aktarmalı THY uçağı ile Batman’a geldi. Dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasından önce planlanan bir etkinliğe katılmak üzere Almanya’ya gittiğini belirten Yüksekdağ, Batman Havalimanı’nda, yurt dışına kaçtığı yolundaki iddiaları değerlendirdi.

Batman’da düzenlenen ’Geleceğimizi konuşuyoruz’ etkinliğine katılmak üzere kente gelen Figen Yüksekdağ’ı havalimanında, HDP Batman milletvekilleri Ayşe Başaran, Saadet Becerikli, HDP, DBP il yöneticileri ile Batman Belediye Başkan Vekili Hürriyet Kaytar tarafından karşılandı. Gazetecilerin sorusu üzerine Almanya’dan İstanbul’a, oradan da saat 15.45 uçağıyla Batman Havalimanı’na indiğini anlatan Yüksekdağ, "Almanya’da bir programım vardı. Ayağımın tozuyla İstanbul aktarmalı uçakla Batman’a geldim. ’Kaçtı’ şeklindeki iddialar tam bir rezalet. Gerekli yanıtı vereceğim" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve yanındakiler, havalimanından HDP Batman il binasına gitti.

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