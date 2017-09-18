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Politika

Figen Yüksekdağ 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle tahliye edilmedi

Bir sonraki duruşma 6 Aralık 2017 saat 09.30’a ertelendi

18 Eylül 2017 18:50

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda görüldü. Verilen aranın ardından mahkemeye devam edilirken iddia makamı mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti duruşmaların Sıhhiye Adliyesi’nde görülme talebini tadilat ve güvenlik gerekçesi ile reddine, bundan sonraki duruşmaların Sincan Cezaevi’nde bulunan uygun bir duruşma salonunda görülmesine, Yüksekdağ’ın Van’da ve Urfa’da bulunan davaların bu dosya ile birleştirilmesine, Yüksekdağ’ın kaçma şüphesi olduğu gerekçesi ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 6 Aralık 2017 saat 09.30’a ertelendi.

Yüksekdağ protesto etti

Figen Yüksekdağ avukatlar aracılığı ile “Bu hukuksuzluğu kabul etmeyeceğim. Eğer halkımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz ve avukatlarımız özgürce oraya gelip söyleyeceklerimi dinleyemeyecekse dava duruşmasına katılmayacağım” mesajı göndererek mahkemenin tutumunu protesto etti. Yüksekdağ, SEGBİS’le katılmayı da kabul etmedi.

 

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