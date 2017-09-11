Figen Yüksekdağ için 10 yıl hapis istemi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, 2016\'da HDP Eş Genel Başkanıyken katıldığı il kongresi ve Nevruz kutlamasında yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında \'Terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak\' suçlamasıyla yargılanan Figen Yüksekdağ için mütalaa veren savcı 10 yıl hapsini istedi.

Mersin 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 8 yıl ağır hapis cezası istemiyle yargılanan ve başka bir suçtan Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Yüksekdağ\'ın avukatları Ali Bozan ve Özgür Çağlar, Ankara 16\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde de yargılanan Yüksekdağ\'ın duruşma tutanağının çözüldükten sonra birleştirmeye yönelik olarak dosyanın getirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti \'sanığın aynı olması dışında irtibat bulunmadığı\' gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirme talebini reddetti. Daha önceki duruşmada mütalaasını veren mahkeme savcısı ise, bu duruşmada da mütalaasını tekrarlayarak, Yüksekdağ\'ın \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 8 yıl, \'Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak\' suçundan ise 2 yıl kadar olmak üzere 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ\'ın mütalaaya savunma yapması için duruşmayı erteledi.

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