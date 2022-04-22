Figen Çalıkuşu: Bir gün MOBESE kameralarının İmamoğlu’nu nasıl gözetlediğini yazan mahkeme kararlarını da mutlaka göreceğiz

Karar yazarı Avukat Figen Çalıkuşu, İstanbul Valiliği'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yemeğe gidişinin MOBESE görüntüleri hakkında soruşturma izni vermemesine ilişkin olarak, "Bir gün MOBESE kameralarının İmamoğlu’nu nasıl gözetlediğini yazan mahkeme kararlarını da mutlaka göreceğiz, okuyacağız..." dedi.

Çalıkuşu, yazısında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE kayıtlarına giren görüntüleri amaçları dışında kullanıldı mı? Evet... İmamoğlu da yasaya uygun olarak Cumhuriyet Savcılığına şikâyetini yaptı mı? Evet... Ama savcılık ne yaptı? Yasayı uygulamadı. Soruşturmayı kendisi yürütmek yerine memur soruşturmasına dair kanuna göre hareket etti ve sonuçta İstanbul Valisi 'soruşturma izni' vermedi.

İstanbul Valisi, 15.03.2022 tarih, 2022/14 sayılı kararda görüntülerin MOBESE kameralarından alınmadığını, alınmış olsa bile “belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığına” karar verebildi.

Kesintisiz görüntülerin MOBESE kamerası dışında bir kameradan olamayacağı çıplak gözle dahi anlaşılmakta daha da ötesinde kimlik ve plaka bilgisinin bulunduğu da bilinmektedir. Evet Cumhuriyet Savcısı yasayı uygulamadı, Vali yasayı uygulamadı ve dosya şimdilik kapandı. Ama hukuk saltanatını süreceği zamanları mutlaka kollar, arar, bulur.

Bir gün MOBESE kameralarının İmamoğlu’nu nasıl gözetlediğini yazan mahkeme kararlarını da mutlaka göreceğiz, okuyacağız... Hukuk uyur ama ummadık bir anda gözlerini açıverir, ölmez çünkü, uyur gibi yapar, öldü sanırsınız, yanılırsınız..."

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