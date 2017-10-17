‘’FIFA’nın kararı insanlık dışı’’

Dünya Kupası’na gitmek için Avustralya ile play-off oynayacak olan Honduras’ta iki maç arasında 5 gün olmasına isyan eden Teknik Direktör Jorge Luis Pinto,’’Önce Los Angeles’a uçacağız, oradan Sydney’e geçeceğiz FIFA’nın bu iki maçı bu kadar kısa arayla oynatması insanlık dışı’’ diyerek tepkisini dile getirdi.

Rusya’daki kupaya gidebilmek için Kuzey-Orta Amerika elemelerinden Honduras ve Asya elemelerinden Avustralya karşılaşacak. İlk maç 10 Kasım’da Honduras’ta, rövanş 5 gün sonra Sydney’de oynanacak.

Honduras-Los Angeles: 4.964 km, Los Angeles-Sydney:12.077 km

Honduras Teknik Direktörü Pinto, Honduras-Avustralya arasında direkt uçuş olmadığını gidebilmek için önce Los Angeles’a gitmeleri gerektiğini belirterek,’’ FIFA’nın çok uzun bir yolculuk gerektiren bu iki maçın tarihlerini bu kadar yakın belirlemesi insanlık dışı. Bizim küçük bir avantajımız var; ilk maçı içerde oynayacağız. Avustralya ise önce buraya gelecek, sonra ülkesine dönecek. Bu, çok daha yorucu’’ diye konuştu.