FIFA’nın güvenlik zaafiyeti



Dünya Futbol Şampiyonası’nda güvenlik konusunda görev dağılımı aslında belli. FIFA, stadyumların içi ve giriş kapılarından, Brezilya güvenlik birimleri de bu tesislerin çevresinden sorumlu. Brezilya Ordusu ve Polisi’nin olası gösteri olaylarına çok sert tepki vereceği yönündeki endişe, bu tip olayların yaşanmaması nedeni ile kendini şu an için bir rahatlamaya bıraktı. Ancak FIFA’nın kendi payına düşen güvenliği sağlama hususunda sınıfta kaldığı söylenebilir.

Grup maçları sırasında görülmemiş güvenlik zaafiyetleri

Turnuvanın grup maçlarında, daha önce böyle büyük şampiyonalarda görülmemiş güvenlik zaafiyetleri yaşandı. Çok sayıda futbolsever, FIFA’nın sorumluluğundaki bölgelerde hırsızların kurbanı oldu. Azımsanmayacak sayıda insan maçlara biletsiz girmeyi başarırken, Brasilia kentinde oynanan İsviçre – Ekvator maçında görev yapması gereken özel güvenlik güçlerinin yüzde 30'u yerlerinde yoktu. Güvenlik açısından en büyük sıkıntı ise Rio de Janeiro’da, Maracana Stadı’nda yaşandı. İspanya ile Şili arasında oynanan grup maçından önce kapıları zorlayan yaklaşık 90 Şili’li biletleri olmamasına rağmen toplu halde stada girdiler. Rio de Janeiro'da bulunan özel İbmec Ekonomi Üniversitesi’nden Spor Hukuku Uzmanı Jose Eduardo Junqueira Ferraz, bu tarz küçük zaafların kolayca kitlesel sorunlara dönüşebileceğini belirterek, FIFA’nın turnuva süresince çalışmak için anlaştığı özel güvenlik şirketlerinin yetersiz olduklarını dile getirdi.

Sao Paulo kentindeki özel Mackenzie Üniversitesi’nin Güvenlik Sorumlusu Teğmen Orlando Taveiros Costa Junior FIFA’nın güvenlik taslağının temelde iyi olduğunu, ancak sorun yaşanmaması için bu taslağın, planlandığı gibi hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Hukukçu Ferraz’a göre, sorumluluğun kimde olduğu açık: Gerekli güvenlik elemanı sayısının yanlış hesaplanmasından, personelin eğitimsizliğine, stadyumlara giriş çıkışlardaki aksaklıklardan buradaki insanların mal güvenliğine kadar her türlü sıkıntının sorumlusu FIFA.

FIFA'dan olumlu bilanço

Dünya Futbol Şampiyonası’nın FIFA’ya bağlı organizasyon komitesi LOK ise grup maçlarının büyük oranda sorunsuz geçtiğini duyurdu. Açıklamada, yaklaşık iki milyon insanın maçlara güvenli bir biçimde girip çıktıkları ve her karşılaşmada ortalama 900 güvenlik elemanının görev yaptığı bildirildi. DW’nin İspanya – Şili maçında stada 90 kişilik bir grubun biletsiz nasıl girebildiği yönündeki sorusuna yanıt veren LOK, bu olayın ardından stadyum çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve askeri polis sayısının da çoğaltılması ile bir daha bu tip hadiselerin yaşanmadığını vurguladı.

Maracana Stadı’na zorla giren 90 Şili’li taraftarın da tek tek tespit edilerek sınır dışı edildikleri ve bu olaydan dolayı Şili Futbol Federasyonu’na, böyle bir vakanın yeniden yaşanması durumunda ağır bir para cezası verileceği yönünde uyarıldığı açıklandı FIFA tarafından.

Brezilya Ordusu ve Polisi’nin sert tavrından çekinen gözlemciler ise şu ana dek açılış maçının oynandığı gün dışında herhangi büyük bir sokak çatışması yaşanmamış olmasından ve Brezilya güvenlik birimlerinin olaylara yapıcı bir şekilde yaklaşıyor olmasından oldukça hoşnutlar. Ülkede, Dünya Futbol Şampiyonası’na karşı düzenlenen protestoların nispeten sakin geçmesinde en büyük etkenin Brezilya Milli Takımı’nın turnuvaya devam etmesinden kaynaklandığı da iddialar arasında.

Brasilia Üniversitesi Güvenlik Uzmanı Flavio Testa’ya göre Brezilya takımı şampiyonada kaldığı sürece, protestocular da gösterilere katılmakta o kadar istekli davranmıyorlar. Ancak nerede ise tüm ülkeyi birleştiren takımın elenmesi durumunda bu havanın tersine dönebileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle de ülkede Ekim ayında gerçekleşecek olan seçimler düşünüldüğünde…