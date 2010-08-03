-FIFA'DAN DİSİPLİNSİZ FİNALİSTLERE PARA CEZASI ZÜRİH (A.A) - 03.08.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2010 Dünya Kupası final maçında oyuncuları disiplinsiz davranan Hollanda ve İspanya'ya para cezası verdi. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'daki final maçında 8 futbolcusunun sarı kart görmesi, defans oyuncusu John Heitinga'nın da ikinci sarı karttan oyun dışı kalması nedeniyle Hollanda Futbol Federasyonu, 10 bin 900 avro para cezası ödeyecek. İspanya Futbol Federasyonuna ise 5 oyuncusunun final maçında sarı kart görmesi nedeniyle 7 bin 300 avro para cezası verildi. FIFA'nın disiplin mevzuatına göre, bir takımın bir maçta 5 ya da daha fazla oyuncusunun sarı kart görmesi durumunda, o ülkenin futbol federasyonuna para ceza uygulanıyor. Hollanda ve İspanya arasındaki final maçı, dünya kupaları tarihinde en fazla kart gösterilen maç oldu. 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Batı Almanya'yı 3-2 yendiği maçta, 6 kart gösterilmişti.