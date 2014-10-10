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Spor

FIFA'dan devrim gibi karar: Deplasman golü avantajı kalkıyor

FIFA Başkanı Sepp Blatter, uzun yıllardır uygulanan 'deplasmanda atılan gol avantajı' uygulamasının kaldırılacağını açıkladı

10 Ekim 2014 17:54

FIFA Başkanı Seep Blatter, "1965 yılından itibaren uygulanan play-off maçlarında deplasmanda atılan gol avantajı kuralında değişime gidilmesi gerekiyor. Futbol 1960'lara oranla çok gelişti. Deplasmanda gol kuralı artık sorgulanmalı. Bunun bir anlamı kalmadı" dedi.

'Eskiden deplasman zordu'

Hürriyet'te yer alan habere göre, Blatter, "Eskiden deplasman maçları rakip takımlar için daha zorlu geçmesine rağmen günümüz futbolunda UEFA ve FIFA kriterleri nedeniyle bu durum değişti. Eskiden deplasman maçları maceralı ve uzun yolculuklar nedeniyle zorluydu. Oynama koşulları statlarda farklılık gösterirdi ama şimdi böyle değil" dedi.

'İkinci maçı deplasmanda kazananlar avantajlı oluyor'

"İkinci maç uzatmaya giderse, deplasmanda oynayan takımın 30 dakika boyunca atacağı bir gol ev sahibi takımdan daha değerli oluyor. Ayrıca, ilk maçlarda uzatmanın olmadığını hatırlatmak gerek.

Blatter,  bazı futbol federasyonlarının yaşanan "haksızlık" nedeniyle uygulamada değişikliğe önceden gittiğini ifade ederek, "İngiliz futbolunda turnuvaların play-off yarı finallerinde deplasmanda gol avantajı uygulanmıyor" diye konuştu.

'İlk uygulama Amerika liginde olabilir'

Blatter, "Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ve Kuzey Orta Amerika ve Karayipler (CONCACAF) şampiyonlar ligi'nde uygulama değişikliğine gidilebilir. Bu organizasyonlardan başlayarak deplasmanda atılan gol 90 dakika boyunca avantaj sağlayabilir ama uzatmalarda geçerliliğini yitirir" şeklinde konuştu.

 

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