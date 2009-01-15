FIFA'dan Baros'a övgüler



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "FIFA", Turkcell Süper Lig'de, ilk yarıda kaydettiği 14 golle, gol krallığında zirveye yerleşen Milan Baros'tan, resmi sitesinde övgüyle bahsetti.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesi, Galatasaray'ın golcü Çek futbolcusu Milan Baros'un futbol geçmişini derleyerek, oyuncunun, sarı-kırmızılı ekipte devam eden başarılarını anlattı.



Fifa.com, 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde hem en golcü yabancı futbolcu, hem de ''Gol Krallığı'' yarışmasında 14 golle zirvede olan, Galatasaray'ın Çek futbolcusu Baros'un başarılarına yer verdi.



''Çek nişancı, 2008 yazında sarı-kırmızılı ekibe katıldıktan sonra, eski takımlarına ve Çek Milli Futbol Takımı'na yaşattığı gollü günlerine geri döndü, formunu geri kazandı'' ifadeleriyle başlayan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun futbol geçmişine geniş yer verildi.



Baros'un, futbol kariyerine Çek kulübü Banik'te başlayıp, henüz 18 yaşında iken çıktığı 76 maçta 23 gol kaydettiği belirtilen haberde, Çek golcünün, daha o zamanlar birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmeyi başardığı ifade edildi.



''Baros, İngiltere Premier Lig takımı Liverpool ile 2001 yazında yaptığı sözleşme ile yurtdışına ilk adımını attı'' denilen yayın organında, buradaki ilk sezonu hayal kırıklığıyla sonuçlanan yetenekli Baros'un, daha sonraki başarılarıyla adından söz ettirdiği kaydedildi.



Çek oyuncunun, 2003-2004 sezonunda ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşadığı, bu nedenle de sezonun neredeyse yarısını sahalardan uzak geçirdiği anlatılan haberde, ''Yine de Viganticeli forvet oyuncusu, eskisinden daha formda bir durumda sahalara geri döndü'' denildi.



Baros'un, Çek Milli Takımı'ndaki başarılarına da yer verilen haberde, oyuncunun, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kaydettiği 5 golle Çek ekibinin yarı finale yükselmesine katkıda bulunarak, ''Altın Ayakkabı'' ödülüne layık bulunduğu da anlatıldı.



Haberde, Baros'un Aston Villa ile Galatasaray'dan bir önceki kulübü Olympique Lyon ve buradan kiralık gittiği Portsmouth'daki yıllarına da değinildi.



GALATASARAY



Haberde, Baros'un Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak, ''Olaylar, kesinlikle bunun doğru bir karar olduğunu gösterdi. Forvet oyuncusu, çıktığı 14 lig maçında 14 gol kaydetti. Galatasaray'ın sahasında ağırladığı Beşiktaş maçında da tarihi hat-trick'i ile tutkulu taraftarlarının gözüne daha da girdi'' denildi.



UEFA Kupası'nda da takımına 4 gol kazandırdığı belirtilen haberde, Baros'un, daha önceki ''Şu ana dek 18 gole imza attım, bunun artacağını umuyorum. Çok iyi bir takımız, bu benim işimi daha da kolaylaştırıyor'' ifadelerine yer verildi.

