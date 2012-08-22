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Spor

FIFA'dan Ankaragücü'ne -6 puan cezası

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den PTT 1. Lig'e düşen Ankaragücü'ne bir darbede FIFA'dan geldi

22 Ağustos 2012 22:19

FIFA, eski futbolcusu Roman Bednar'ın alacaklarını ödemediği gerekçesi ile PTT 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne lige -6 puan ile başlama cezası verdi.

Ankaragücü, 2011-2012 sezonun ara transfer döneminin son dakikalarında, İngiltere’nin Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion forması giyen Roman Bednar’ı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Kulübe, Çek oyuncunun alacaklarının ödenmemesinden dolayı bir ceza geldi. FIFA, 28 yaşındaki oyuncunun alacaklarını ödemeyen Başkent ekibine 2012-2013 sezonunda geçerli olmak üzere lige -6 puan ile başlama cezası verdi. Başkent ekibinin aldığı bu cezayı Türkiye Futbol Federasyonyu Başkanvekili Ufuk Özerten de doğruladı.

 

3 ay futboldan men cezası almıştı

 

Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında forma giyen Roman Bednar, İngiltere'de 2010 yılında kokain satın alırken görüntülendiği için İngiltere FA Disiplin Kurulu tarafından 3 ay futboldan men cezası almıştı.

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