FIFA'dan Ankaragücü'ne -6 puan cezası

FIFA, eski futbolcusu Roman Bednar'ın alacaklarını ödemediği gerekçesi ile PTT 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne lige -6 puan ile başlama cezası verdi.

Ankaragücü, 2011-2012 sezonun ara transfer döneminin son dakikalarında, İngiltere’nin Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion forması giyen Roman Bednar’ı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Kulübe, Çek oyuncunun alacaklarının ödenmemesinden dolayı bir ceza geldi. FIFA, 28 yaşındaki oyuncunun alacaklarını ödemeyen Başkent ekibine 2012-2013 sezonunda geçerli olmak üzere lige -6 puan ile başlama cezası verdi. Başkent ekibinin aldığı bu cezayı Türkiye Futbol Federasyonyu Başkanvekili Ufuk Özerten de doğruladı.

3 ay futboldan men cezası almıştı

Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında forma giyen Roman Bednar, İngiltere'de 2010 yılında kokain satın alırken görüntülendiği için İngiltere FA Disiplin Kurulu tarafından 3 ay futboldan men cezası almıştı.